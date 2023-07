Savona, a “Parole Ubikate in mare” don Luigi Ciotti: “Lotta alle mafie sia impegno culturale”

Savona. “La lotta contro le mafie è un impegno innanzitutto culturale che parte dalla coscienza di ciascuno di noi, dalla consapevolezza del bene comune e della responsabilità di custodirlo e promuoverlo”.

Parole di Don Luigi Ciotti, durante la sua partecipazione alla prestigiosa rassegna culturale a Savona “Parole Ubikate in mare”.

“Solo coscienze sveglie, vive, non addomesticate né anestetizzate, possono contrastare efficacemente le mafie e tutte le forme di complicità, inerzia e indifferenza che le favoriscono” ha aggiunto.

Nell’incontro si è cercato di riflettere e interrogarsi sullo stato dei diritti nel nostro paese, per ritrovare la “responsabilità” dell’essere più cittadini attivi e meno ‘sudditi’. “È fondamentale ribadire che senza uguaglianza e giustizia sociale non può esserci libertà e che solidarietà significa, prima di tutto, difesa dei diritti e delle opportunità di tutti. Con le sue parole: “Tutti abbiamo una responsabilità: l’Italia è come una barca che naviga in un mare in tempesta senza bussola. Io ho due bussole: come uomo dotato di una coscienza civile la mia bussola è la Costituzione, come Cristiano la mia bussola è il Vangelo.”

“Sull’onda, imperitura, di queste parole, di un uomo che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la criminalità organizzata, all’impegno per contrastare il degrado etico e sociale del Paese, la segreteria provinciale del SILP, sindacato della Polizia di Stato da sempre in prima linea per la tutela dei poliziotti, esprime profonda solidarietà e vicinanza, ringraziandolo per l’attenzione dimostrata alla città di Savona” afferma il sindacato.