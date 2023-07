Savona, 640 chilometri per ricordare il figlio scomparso: la storia di Marc e Claudia

Savona. Nella serata di domani, martedì 25 luglio, arriverà a Savona un gruppetto di persone direttamente dalla gemellata cittadina tedesca di Villingen–Schwenningen. Fin qui nulla di particolarmente rilevante, se non che due tra i componenti della spedizione giungeranno all’ombra della Torretta percorrendo i 640 km che separano la Foresta Nera dal mare a piedi, con tappe giornaliere di circa 38 km. La coppia è in viaggio dal 6 luglio e ha già attraversato tutta la Svizzera superando la catena alpina per poi sostare prima a Varese, poi a Novara e in seguito ad Asti.

Il motivo di questa iniziativa è singolare: Marc e Claudia Hensel, questi i nomi dei due eccezionali podisti, sono una coppia di sposi rispettivamente di 37 e 39 anni. Il loro figlioletto, Matteo, è morto un anno fa in seguito a complicazioni riscontrate appena 17 giorni dopo la nascita. In questa difficile situazione, per fortuna, la coppia ha trovato un grande supporto da parte di chi si è trovato a vivere circostanze simili.

I genitori e i loro cinque accompagnatori appartengono infatti all’Associazione “Sternenkinder” (Bambini delle stelle), un’istituzione di mutuo aiuto tra coloro i quali hanno perduto figli o figlie durante la gestazione o poco dopo la nascita. Questo tipo di associazione è presente in molte località della Germania, particolarmente nei Länder cattolici, ma non solo. Il ricordo del figlio perduto viene associato ad una stella che, nelle notti serene, può essere facilmente identificata. Così anche chi ha altri figli mantiene il contatto visivo con la stella che assume il nome del bambino, rappresentandolo. In Italia esiste qualcosa di corrispondente solo nella provincia di Bolzano (Progetto Sternenkinder – Bimbi Stella).

La scelta di Savona quale meta in memoria del figlio in questo caso è dovuta al fatto che Claudia, moglie di Marc, è di origine italiana.