Santa Corona, la chirurgia protesica perde due medici: Tornago e Ferrari verso il privato convenzionato

Pietra Ligure. I dirigenti medici Stefano Tornago, attuale direttore della struttura complessa di Ortopedia e Traumatologia 2 a indirizzo protesico del Santa Corona di Pietra Ligure e il collega Filippo Ferrari hanno recentemente presentato le dimissioni all’azienda sanitaria savonese.

La conferma arriva direttamente da Asl2: “Tornago e Ferrari – fanno sapere dall’azienda sanitaria a IVG – andranno a svolgere la propria attività nel privato convenzionato”. Sempre secondo quanto riferito dall’azienda, i due medici avrebbero preso questa decisione “data la poca disponibilità delle sale operatorie per la loro attività chirurgica, da collegare alla grave carenza di anestesisti che negli ultimi anni ha colpito Asl2 così come tutto il sistema sanitario nazionale”.

Asl rassicura che non vi è nessun pericolo per la tenuta del reparto, che può continuare a contare sulla presenza di altri professionisti. Ferrari dovrebbe lasciare il Santa Corona ad ottobre, mentre Tornago a settembre (o poco dopo).

Come detto, la carenza di anestesisti è uno dei fattori che alimentano fortemente le preoccupazioni dell’intero sistema sanitario nazionale. L’ospedale di Pietra Ligure non fa eccezione in questo senso, ma Asl2 sottolinea: “Questa carenza ha iniziato un’importante inversione di tendenza grazie alla struttura complessa di anestesia e rianimazione a conduzione universitaria guidata dal professor Nicolò Patroniti, che ha svolto un’importante azione su tutti i fronti, e a tutte le procedure di reclutamento messe in campo da Asl2 per reperire professionisti anestesisti”.

Secondo l’azienda sanitaria savonese, queste attività “continueranno nel corso dell’anno, e nel mese di settembre ci si aspetta un ulteriore miglioramento della situazione grazie a una nuova norma di legge che permetterà di assumere specializzandi anestesisti dell’ultimo anno”.

Asl2, infine, ha colto l’occasione per “ringraziare i due professionisti per il prezioso contributo fin qui reso all’azienda”.