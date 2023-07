Savona. “Pronto soccorso in codice rosso”: sono centinaia i savonesi che insieme ad associazioni, comitati e politici hanno aderito alla manifestazione promossa dalla Cgil oggi in piazza Pertini a Savona, per manifestare a difesa della sanità.

Diverse le richieste: un piano straordinario di assunzioni e stabilizzazioni, la diminuzione dei tempi delle liste d’attesa, più posti letto nei reparti, più servizi e cure ad anziani e non autosufficienti. Al centro i pronto soccorso: nel 2022 circa il 40% della popolazione savonese si è recata almeno una volta al pronto soccorso, un totale di 104.717 accessi, nel primo quadrimestre di quest’anno il trend è in forte crescita.

Sui tempi di attesa i sindacati presentano i numeri: “Secondo dati recenti (luglio 2023), una visita oculistica può richiedere fino a 240 giorni di attesa, una dermatologica fino a 330 giorni, una TAC addome fino a 170 giorni, la risonanza magnetica in generale diventa una prestazione diagnostica accessibile con la prescrizione di tipo B da 2 fino ai 3 mesi; anche in questo caso non ci sono disponibilità per gli altri tipi di prescrizione e mancano addirittura le disponibilità”.



Liste di attesa che costringono, secondo l’organizzazione sindacale, a non curarsi in Liguria: “Questa mobilitazione vuole alzare i riflettori sulla sanità della nostra regione – dichiara Maurizio Calà, segretario generale Cgil Liguria – Molti liguri vanno altrove perché qui non trovano risposta ai loro problemi di salute, sul territorio manca l’assistenza sanitaria e per questo i cittadini si rivolgono ai pronto soccorso. Diciamo alla Regione che nel piano socio sanitario si parla troppo di futuro e non di presente”.

D’accordo anche Fausto Dabove (Spi Cigl): “La provincia di Savona è la più anziana d’Italia con oltre il 30% di over 65. Tutti i problemi legati alla sanità sono dovuti al fatto che non ci sono livelli adeguati. Ci dev’essere un cambio di rotta sui pronto soccorso e sulla medicina territoriale. Gli anziani pagano maggiormente le disfunzioni”.

Sanità, presidio in piazza Pertini a Savona

Ennio Peluffo (Fp Cgil) punta il dito anche sulla situazione in cui è costretto a lavorare il personale sanitario: “Chiediamo che ci sia una pattuglia al pronto soccorso: solo per riportare l’ultimo esempio, giorni fa è stato distrutto un bagno del pronto soccorso e un infermiere è stato ferito. Inoltre medici, infermieri e oss sono sottoposti a turni massacranti e non sono retribuiti con cifre all’altezza del loro lavoro”.

E la carenza di personale è un problema che riguarda anche il savonese: “A Savona all’appello mancano oltre 200 lavoratrici e lavoratori solo in Asl2 , senza contare la grave situazione emergenziale di posti mancanti (centinaia) tra le Rsa, RP e in tutte le strutture del Socio sanitario pubblico, convenzionato e privato – sottolineano dalla Cgil – Non va meglio per i medici di famiglia, dove ne mancano almeno 4 mila in Italia, tanto che in provincia di Savona oltre 20 mila cittadini sono in sofferenza e decine di comuni, soprattutto dell’entroterra, ne sono privi, mettendo in estrema difficoltà soprattutto le persone più anziane e fragili, tenendo conto che la Provincia di Savona è la provincia più anziana del Paese”.

Su questo aspetto interviene Andrea Pasa, segretario provinciale della Cgil: “Medici e infermieri in pochi mesi sono passati da essere eroi a carne da macello. C’è un continuo smantellamento della sanità. Pretendiamo che la Regione apra un confronto serio. Tutti si riempiono la bocca con i denari del Pnrr. Se vengono usati per rimpinguare le tasche della sanità privata non ci stiamo. Serve una campagna straordinaria di assunzioni“.

Una serie di problemi che il sindacato insieme ai tanti manifestanti oggi chiede al Governo e alla Regione di risolvere, lanciando l’ennesimo grido di allarme: “Ascoltateci, non c’è tempo più da perdere”.

Appello a cui si unisce anche il sindaco di Savona Marco Russo: “Non è scontato che tante persone siano scese in piazza per sostenere la sanità pubblica. La Regione rifiuta un dialogo con i territori. Molte cose potrebbe evitare di sbagliarle con il confronto. C’è bisogno di una risposta più forte. Affianco a questo i Comuni devono fare la loro parte. In questi mesi abbiamo fatto un lavoro di coesione. Oltre ai due ospedali bisogna sviluppare la sanità territoriale”.

Alla manifestazione è intervenuta anche Nadia Bertetto, in rappresentanza del comitato sanitario Val Bormida: “L’ospedale di Cairo è stato bullizzato da tutti i colori politici. Nel 2011, 1500 interventi chirurgici, poi nel marzo 2020 è stato totalmente depotenziato. Ormai chiediamo meno di quello che servirebbe: un ppi aperto h24, 7 giorni su 7. La situazione attuale non è dignitosa, chi decide ci considera merce di poco conto”.

E dalla Valbormida si è passati ad analizzare la situazione dell’ospedale di Savona: “A manifestare oggi ci sarebbero dovute essere 2/3mila persone, non solo coloro che sono legati ad associazioni. Se la popolazione non reagisce, la situazione non migliorerà e Genova continuare a ‘mangiarsi’ tutto: ci sono 700mila abitanti e le risorse si concentrano dove c’è più gente” ha sottolineato Giampiero Storti del Comitato Amici del San Paolo e poi ha aggiunto: “Il personale è esausto, gli operatori vengono maltrattati dai cittadini. Ci si stupisce che l’anestesista se ne va. Al San Paolo tumori non vengono operati. Se andiamo avanti così, collasseranno i nostri due ospedali. A ognuno manca un pezzo, nessuno dei due può essere considerato veramente un dea di II livello”.