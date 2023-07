Salvato al Santa Corona da un’embolia polmonare: “Grazie ai sanitari, persone magnifiche costrette a lavorare in condizioni pessime”

Pietra Ligure. Sono un residente nel territorio della ASL 2; sono reduce da una avventura fortunatamente a lieto fine e vorrei per questo ringraziare quanti hanno contribuito a renderlo possibile.

Non voglio citare le persone di cui ricordo distintamente il nome, poiché farei torto a tutti coloro che mi hanno soccorso e dei quali ignoro l’identità , ma che hanno comunque avuto un ruolo nella soluzione del mio problema. Innanzitutto un po’ di contesto.

Venerdì 1° luglio, in seguito a difficoltà respiratoria, mi reco presso lo studio di un anziano medico di Albenga che, dopo accurata visita, mi consiglia ricovero immediato, ECG e schermografia del torace. All’ospedale di Albenga, due solerti operatori, andando aldilà dei loro stretti doveri, vista la retrocessione del pronto soccorso del Santa Maria, mi prestano i primi soccorsi, individuano la gravità del problema e ordinano il trasferimento al Santa Corona. Tramite la pubblica assistenza Croce Bianca di Albenga, vengo prontamente trasferito.

La situazione del “pronto” di Pietra Ligure è in quel momento molto difficile, cionondimeno, dopo le operazioni di triage, vengo immediatamente sottoposto a tutti gli accertamenti del caso e mi viene diagnosticata una embolia polmonare con trombi diffusi ed in particolare un grosso trombo a livello delle arterie polmonari. Ricevo le migliori cure possibili: il grosso trombo che metteva in pericolo la mia vita, viene debellato senza neppure ricorrere ad un intervento che mi era strato prospettato come alternativa alle cure con eparina.

Vorrei ringraziare tutti: dall’anziano medico che è sul territorio di Albenga una risorsa preziosa, passando per gli operatori del “pronto” del Santa Maria che, voglio ribadire, sono andati aldilà dei loro stretti doveri istituzionali, dimostrando un grande spirito di servizio al cittadino, ai militi della Croce Bianca di Albenga, fino ad arrivare al personale del “pronto” di Santa Corona e del reparto di medicina d’urgenza. Ringrazio tutti, a partire dai medici responsabili dei reparti, passando per gli infermieri, gli OSS e tutti gli altri operatori, soprattutto per l’attenzione, la sensibilità e l’attaccamento al dovere che hanno dimostrato, nonostante la difficile situazione nella quale operano.

E’ su questo ultimo punto che mi voglio soffermare, e credo che sia il modo migliore per ringraziare quanti mi hanno restituito all’affetto dei miei cari e dei miei amici. Forse non riuscirò a descrivere compiutamente l’inadeguatezza dei mezzi a disposizione rispetto ai carichi di lavoro che gli Operatori Sanitari devono sopportare, invito chiunque abbia un dubbio, a verificare di persona. Bisogna proprio essere stati ricoverati in questi reparti, per comprendere quanto difficile sia la situazione di chi vi opera. Già solo il numero di pazienti da prendere in carico supera abbondantemente la capacità fisica della struttura, senza considerare le operazioni collaterali di gestione dei parenti ecc, che richiederebbero un personale a parte. Vi sono poi i turni di lavoro che posso testimoniare assolutamente al di là del sopportabile.

Ricordo distintamente come, agli inizi della pandemia, quando si diceva che tutto sarebbe andato bene, si diceva anche che gli operatori sanitari non sarebbero stati dimenticati. Ora a me pare che non tutto sia andato così bene (ma una pandemia non sarebbe stata semplice da gestire per nessuno) ma soprattutto non mi pare che il personale sanitario sia stato ricordato adeguatamente: credo invece che dei nostri MEDICI, INFERMIERI, OSS, ECC…, OGGI NON SI RICORDI PIU’NESSUNO, o quantomeno coloro che dovrebbero ricordarsene.

Trovo scandaloso che il personale venga sottoposto a tali carichi di lavoro; considerando che nel periodo estivo la pressione sulle strutture sanitarie raddoppia o forse triplica, e che gli operatori sono sempre gli stessi. Come si può pensare di rendere attrattive le professioni sanitarie, se si obbligano i lavoratori del settore ad operare in tali incredibili condizioni? E badate che questi che venivano definiti “eroi” ai tempi del primo SARS COV2, stanno eroicamente difendendo il fortilizio sanitario anche oggi, senza che a nessuno venga in mente di sottolineare quanto sacrificio necessiti tenere in piedi un servizio così importante in condizioni così dure. Cionondimeno, almeno nel mio caso, pur tra mille difficoltà, queste magnifiche persone, sono riuscite nel miracolo.

E non uso il termine miracolo a caso: per farcela nelle difficili condizioni che ho cercato di descrivere, bisogna veramente operare dei miracoli, i miracoli che la scienza può compiere, se messa nelle giuste condizioni. Purtroppo dubito che con quei carichi di lavoro essi possano operare continui miracoli. Serve sicuramente più attenzione ai lavoratori del settore. Bisognerebbe che le istituzioni fossero all’altezza dei lavoratori che dovrebbero gestire.

Ancora grazie a tutti voi che vi sarete sicuramente riconosciuti; vi auguro buon lavoro e spero di aver contribuito a migliorare le condizioni in cui operate.

Giacomo Merlino (Jacky)