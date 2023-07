Albenga. Situazione rientrata nel cantiere edile tra via Patrioti e via Dalmazia ad Albenga, dove oggi pomeriggio tre uomini si sono arrampicati su una gru in segno di protesta per il mancato pagamento di alcuni compensi.

Questa sera i rappresentanti dell’impresa hanno raggiunto il cantiere e hanno avviato un “tavolo di confronto” a cui hanno preso parte anche il sindaco Riccardo Tomatis ed i carabinieri.

Al termine, è stato sottoscritto un accordo con cui la ditta si è impegnata a versare quanto di competenza dei tre. I quali, a questo punto, hanno interrotto la loro protesta e sono scesi dalla gru.

A chiarire meglio la situazione è Paolo Barberis, amministratore dell’impresa Franco Barberis spa che sta realizzando l’intervento di via Dalmazia per conto di Vista Mare srl, che spiega: “Un’impresa sub-appaltatrice di un nostro sub-appaltatore ha deciso di ricorrere a questo metodo per definire alcune questioni di contabilità in sospeso con l’impresa che le ha dato lavoro. Una situazione che anche noi abbiamo subito e che ci ha costretto a bloccare l’operatività dell’intero cantiere. Non appena abbiamo saputo cosa stava accadendo, abbiamo subito convocato il nostro sub-appaltatore e la ditta collaboratrice e, insieme con le forze dell’ordine e l’amministrazione, ci siamo messi al lavoro per definire la situazione. Le questioni contabili sono state in parte definite e così la ditta ha fatto scendere i propri dipendenti. E per fortuna sono scesi, altrimenti non so cosa sarebbe potuto succedere”.

Il sindaco Riccardo Tomatis: “Fortunatamente la situazione si è risolta positivamente, senza problemi di ordine pubblico né di infortuni. Era un’azione dimostrativa gestita molto bene dalle forze dell’ordine e dal mediatore arrivato da Savona e che ha portato ad un accordo che ha permesso ai dimostranti di scendere dopo una trattativa tra le parti private”.

Salgono su una gru e minacciano di lanciarsi nel vuoto

Questo pomeriggio l’allarme era scattato intorno alle 16 circa, quando i tre erano saliti sulla gru come atto di protesta.

Sul posto sono subito giunti i carabinieri, i vigili del fuoco, la croce bianca e, nel corso del pomeriggio, anche il sindaco Tomatis ed il suo vice Alberto Passino.

Ora, dopo ore di tensione, la conclusione.