Sagre, shopping, musica, cultura e teatro: cosa fare questo weekend

Savonese. Il mese di luglio entra sempre più nel vivo continuando a proporre tanti eventi per tutti i gusti nel savonese. Musica dal vivo, buon cibo, spettacoli teatrali, eventi culturali, momenti di festa per grandi e piccini e tanto altro. Sarà, quindi, un weekend ricco di momenti di condivisione e divertimento. Ma ora entriamo nel dettaglio e scopriamo cosa ci aspetta!

A CENGIO SI FA FESTA CON “VALLEY ISLAND”

Dopo il successo dello scorso anno torna il “Valley Island” in località isole a Cengio, due giorni di tanta musica, teatro e buon cibo. L’evento inizia sabato 15 luglio, dalle 19, quando si esibiranno in successione vari DJ: PIOVRA; DONA; DIGI; LETO; MATSURI CREATORS; SAINT LORENT, oltre la Disco Band #WayToHollywood.. Tutti i dettagli sull’evento qui.

A TOIRANO PER LA SECONDA VOLTA LA SAGRA DEI FOSSI

Il 15 e il 16 luglio in via G. Polla a Toirano, a partire dalle 19, appuntamento con la seconda edizione della Sagra dei fossi organizzata con il patrocinio della Parrocchia di San Martino.

In occasione dell’evento gli esercizi commerciali del centro storico rimarranno aperti. Sarà possibile degustare ravioli al ragù di San Pietro, polenta bianca al sugo di porri, farinata, focaccini salati salati e dolci, panissa, salsiccia, rostelle, spiedini, grigliata mista, würstel, patatine, condiglione, bomboloni e torta alla frutta accompagnati da vino, birra e bibite.

A PIETRA SHOPPING A CIELO APERTO COL MERCATO RIVIERA DELLE PALME

Il Mercato Riviera delle Palme domenica 16 luglio arriva a Pietra Ligure. I migliori ambulanti della Liguria faranno tappa in viale della Repubblica. Dalle 8 alle 19,30 tanti banchetti invaderanno la località del ponente savonese per offrire la possibilità a residenti e turisti di trascorrere una giornata di shopping all’aria aperta con abbigliamento e accessori per tutti i gusti.

Ci sarà un vasto assortimento con le novità delle collezioni e prodotti di qualità. Ad accogliere i clienti, come sempre, personale gentile e competente in grado di indirizzare chiunque verso la scelta giusta.

I banchi saranno ricchi di occasioni estive dall’abbigliamento agli accessori per uomo e donna, con tante proposte anche gastronomiche. “Qui i dettagli”

PAROLE UBIKATE, A SAVONA ARRIVA LUCA MERCALLI

Sabato 15 luglio, alle ore 21,15, piazza Sisto IV, a Savona, un altro appuntamento con la rassegna estiva “Parole ubikate in mare”, a cura della libreria Ubik, del Comune di Albissola Marina e del Comune di Savona, con il sostegno di BPER Banca. Sul palco savonese sarà ospite il climatologo Luca Mercalli che presenterà il libro “Salire in montagna. Prendere quota per sfuggire al riscaldamento globale” (Einaudi).“Qui la presentazione della serata.

CADIBONA IN FESTA “ASPETTANDO SAN ANNA”

Dal 14 al 16 luglio, la Pro Loco Cadibona presenta “Aspettando S.Anna”, sagra con melanzane ripiene di Cadibona, acciughe fritte, gnocchi, ravioli, carne alla griglia e tanti altri piatti gustosi. Gli stand aprono tutte le sere alle ore 19 e, solo nella giornata di domenica, anche a pranzo, dalle 12. Ogni sera è previsto un intrattenimento musicale (sabato 15 con la Tikozzi Band e domenica 16 con l’orchestra Bamba).

A DEGO IL DECIMO PALIO DEI RIONI

Venerdì 14 e sabato 15 luglio dalle 19,30 torna a Dego il “Palio dei Rioni, street party and music” giunto alla sua decima edizione che si svolgerà nella via principale del comune valbormidese.

L’evento è organizzato dalla Proloco di Dego con l’aiuto delle associazioni e si propone come una festa da strada con bancarelle con specialità mangerecce e tanta musica. Evento portante del sabato sarà la sfilata dei 7 Rioni che presenteranno i carri a tema “Il giro del mondo in 7 rioni” e che si sfideranno per decretare il vincitore.

Il venerdì è dedicato a grandi e piccini sempre con le bancarelle aperte dalle 19, truccabimbi, trampolieri e spettacolo circense, non mancherà il mercatino dell’artigianato. Qui tutto il programma.

A BORGHETTO C’E’ LA MUSICA DI VASCO INSIEME AI CAPOVOLTI

Sabato 15 luglio, alle 21,30, in piazza Pelagos a Borghetto Santo Spirito ci sono i Capovolti in concerto. La voce carismatica di Roby Cancellara “il Cance”, la batteria di Paolo Macchia “the drum”, la chitarra di Massimo Secci “il conte”, il basso di Gianluca Picchio l’uomo del palco, e la chitarra ritmica /acustica di Claudio Mandaglio saranno protagonisti del concerto/tributo a Vasco Rossi, promosso dal Comune di Borghetto Santo Spirito.

I Capovolti sono una band live formata nel 1995 ha all’attivo serate e concerti in tutta la Liguria, in repertorio i brani storici e il coinvolgimento è sicuro. Leggi tutto quello che c’è da sapere.

A VEREZZI IN SCENA “IL MALLOPPO”

Sabato 15 e domenica 16 (ore 21,30) il 57° Festival di Borgio Verezzi propone “Il malloppo”, una black comedy di Joe Orton, con Gianfelice Imparato, Valerio Santoro e Marina Massironi protagonisti insieme a Giuseppe Brunetti e Davide Cirri.

La regia è di Francesco Saponaro, che spiega: ‘La commedia ha toni farseschi e una comicità dissacrante. Il dialogo serrato, iperbolico, mutuato dal teatro dell’assurdo, mette in campo un critica spietata alla società inglese degli anni Sessanta’. La trama: due ladri, inesperti i pasticcioni, decidono di svaligiare la banca situata accanto all’impresa di pompe funebri in cui lavorano, ma sono costretti a nascondere la refurtiva nella bara della madre da poco deceduta di uno di essi. E così tra furti, omicidi, intrighi amorosi e indagini, inizia una rocambolesca sequela di situazioni spassose, tipiche del teatro inglese.

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.