Sagra della Tira: no ad alcool per strada e modifiche alla viabilità per la Stracairo

Cairo Montenotte. Come ogni anno, ad inizio luglio, Cairo Montenotte si prepara per la Sagra della Tira, che questa edizione si terrà da giovedì 6 a domenica 9. Per quattro sere, la città valbormidese sarà animata da concerti e diversi eventi collaterali e non mancherà nemmeno lo sport. Ma attenzione alle ordinanze.

In primis quelle riguardanti il consumo di alcolici: come previsto dal 2017 e dal 2019, infatti, sarà possibile berli solamente all’interno dei locali o nei dehors, serviti in vetro se seduti al tavolo, in platica se in piedi. Nel caso il cliente si allontani con l’alcool nel bicchiere, rischia una sanzione dai 25 ai 500 euro. Per quanto riguarda invece gli stand gastronomici, si considererà l’area della festa come “limite” oltre il quale non ci si può allontanare con gli alcolici. Durante le manifestazioni i divieti entrano in vigore alle ore 19 (negli altri giorni alle 21) e sono attivi fino alle 6 del giorno successivo.

“Ieri gli agenti hanno consegnato un pro memoria ai locali – spiega il comandante della polizia locale Ubaldo Moretti – per ricordare le regole in vigore”.

Protagonista della Sagra della Tira, come da 22 anni sarà anche la “Stracairo”, ovvero la corsa podistica in seminotturna che si svolge nel centro cittadino in un circuito ad anello di 1,8 km che gli atleti dovranno percorrere 4 volte per un totale di 7,2 km. La gara è riservata agli atleti di tutte le regioni tesserati Fidal o EPS oppure in possesso di Run Card.

Per consentire lo svolgimento dell’evento sportivo, organizzato dall’Atletica Cairo, sono previste delle modifiche alla viabilità. Dalle ore 18:30 fino al termine della gara saranno interdette traffico: corso Italia, corso Verdese, via Berio, via Bertolotti, via Baccino, corso Martiri, corso di Vittorio, via Fratelli Francia e corso Dante.

Al contrario della scorsa edizione in cui la partenza e l’arrivo sono stati in piazza XX Settembre, quest’anno avverranno come da tradizione in piazza della Vittoria, si passerà poi in via Roma e si proseguirà con il percorso indicato fino a rientrare in piazza da porta Sottana.

IL PROGRAMMA DELLA FESTA

6 LUGLIO

Pomeriggio con la Lavanda

Ore 18,00 STORY TELLING di Cairo “A PASSEGGIO TRA LE CURIOSITA’ DELLA CITTA” – partenza ore 18,00 P.zza della Vittoria (Stand Gastronomico della Pro Loco) a cura dell’Amministrazione Comunale con un momento conclusivo al castello con percorso esperienziale “Lilla e relax”;

Ore 20,00 “LA LAVANDA a TAVOLA……” (dimostrazione di show cooking) a cura dell’Amministrazione Comunale, delle aziende agricole locali e attività commerciali aderenti al progetto “LAVANDA RIVIERA DEI FIORI” (in questa occasione le attività illustreranno diverse pietanze con la lavanda);

21,00 – 23,00 Gli irriverenti EMILY LA CHATTE animeranno Piazza della Vittoria con i loro medley e le loro gags!!

23,00 – 01,00 Si Balla con ROBYTOUCHDJ

7 LUGLIO

22° Edizione STRACAIRO (corsa podistica stracittadina in seminotturna Km. 7,20) a cura dell’ATLETICA CAIRO

Dalle 21,30– 01,00 complesso musicale FANDANGO “Festeggiamo il loro ventennale di attività”

8 LUGLIO

21,00 -23,00 Tornano alla sagra della Tira gli STUDIO 54 ci portano a spasso nel tempo dai favolosi ‘70 ad oggi, tra le più famose hits italiane e internazionali

23,00-01,00 Si balla fino all’una con ROBYTOUCHDJ e vocalist Enrico Zarin

9 LUGLIO

21,00 – 23,00 Serata Rock con tutta l’energia dei RISEN FALL

23,00 – 01,00 DJ UMBA, non ha bisogno di presentazioni. Dove arriva spacca

Il 9 luglio FESTA NAZIONALE DELLE PRO LOCO

Giornata di solidarietà a favore dei nostri AMICI EMILIANI e ROMAGNOLI verso chi è stato colpito dall’alluvione nei mesi scorsi. In questa occasione aiutiamo le Pro Loco dell’EMILIA ROMAGNA con una raccolta fondi.

Tutte le sere dalle ore 19,00 stand gastronomico TIRA prodotto De.Co. , Bruschette e dolci a cura della Pro Loco Città di Cairo Montenotte APS

NOVITA’: PER TUTTI GLI AMICI intolleranti al glutine uno stand gastronomico dedicato per la TIRA e per i dolci “GLUTEN FREE” certificati -Associazione Italiana Celiachia a cura de “I Dolci di Ary