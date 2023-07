Sabato la crono scalata a Orco Feglino, sospensione della circolazione

Orco Feglino. Sospensione temporanea della circolazione di qualsiasi veicolo, in entrambi i sensi di marcia, nelle strade extraurbane interessate dal percorso della gara ciclistica agonistica denominata “LA FEGLINO-ORCO 2023”, per il giorno 22 luglio 2023, con partenza alle ore 17.00 da Feglino, piazza Carlo Durante, per via Rocche Bianche, fino all’arrivo in località Costa, frazione Orco, alle ore 18.30 circa.

Il provvedimento, che avrà una durata di novanta minuti durante il passaggio dei concorrenti, è valido per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione sportiva.

In adesione al parere favorevole del Comando Sezione Polizia Stradale di Savona, l’organizzazione deve: predisporre specifica segnaletica posizionandola in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e dei percorsi alternativi; durante il periodo di sospensione della circolazione, che deve interessare entrambi i sensi di marcia, deve essere vietato il transito di qualsiasi altro veicolo non al seguito della gara; deve essere fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano o si immettono su quella interessata al transito della competizione di arrestarsi e non impegnarla, rispettando le segnalazioni del personale preposto; deve essere vietato attraversare la strada a veicoli o pedoni; provvedere all’immediata riapertura al traffico a cessate esigenze.

Gli organizzatori devono provvedere a segnalare l’effettuazione della gara tramite affissione di manifesti lungo il percorso e mediante apposizione di cartelli all’inizio delle arterie stradali che portano al percorso di gara, precisando gli orari in cui sono impegnati i tratti di strada interessati, nonché a segnalare i periodi di sospensione della circolazione stradale disposti con il presente provvedimento o con provvedimento del sindaco.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, TPL Linea ha reso noto che la corsa della linea 34 in partenza da Finale delle ore 17.55 e diretta a Orco Feglino dovrà, giunta nella località dell’immediato entroterra finalese, attestarsi in attesa della conclusione della corsa ciclistica e ripartire poi in direzione mare.