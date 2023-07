Roccavignale, un bar fisso tra la panchina e il cuore gigante: via i lavori in località Girogrande

Roccavignale punta sempre di più sul turismo. Dopo l’installazione della panchina e del cuore gigante, in località Girogrande verrà realizzato anche un bar fisso, che sarà un importante punto di appoggio per i tanti visitatori della zona.

I lavori, finanziati con fondi ministeriale destinati ai piccoli comuni (circa 90mila euro), sono iniziati questa settimana e dovrebbero terminare in autunno: “A luglio – spiega il sindaco Amedeo Fracchia – verrà realizzata la struttura, mentre nei mesi successivi gli operai si occuperanno di tutti gli impianti. Il bar dovrebbe essere pronto a settembre/ottobre”.

Nel dettaglio, la struttura, di 200 metri quadrati, sarà costruita in legno, munita di servizi igienici e composta da una parte coperta e una scoperta.

In precedenza per offrire un’area di ristoro ai visitatori delle due opere giganti era stata messa in affitto la piazzola e installato un chioschetto, che ora sarà sostituito come detto da una locale fisso. “Sarà aperto tutto l’anno e diventerà un punto di appoggio per tutti gli escursionisti e turisti che scelgono il nostro cuore gigante come punto di partenza o di transito. E anche per coloro che vorranno provare la zipline, opera che dovrebbe essere pronta per la prossima estate” annuncia il primo cittadino.

Big Bench, cuore gigante, area picnic, zipline e anche un nuovo campo da padel, senza dimenticare i laghi del Dolmen: Roccavignale sta al passo con i tempi e cerca sempre di più di diventare una meta attrattiva per i tanti amanti dell’outdoor, dello sport e delle viste mozzafiato.