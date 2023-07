Riunione con la giunta nei giardini del Cpia a Savona, Sinistra Italiana: “In collegamento cittadini e istituzioni”

Savona. Ieri sera nei giardini del CPIA compresi nel vecchio istituto scolastico Colombo si è svolta una riunione organizzata dall’amministrazione comunale di Savona sul tema della partecipazione e l’organizzazione di una nuova fase per la rigenerazione dei quartieri della città. “Sinistra Italiana (componente della lista Sinistra per Savona nella tornata amministrativa) non può che esprimere forte plauso a questa iniziativa dell’amministrazione guidata dal Sindaco Russo, ed in particolare per il lavoro svolto dall’assessore Riccardo Viaggi ed dall’assessore Maria Gabriella Branca, estremamente attenti nel seguire in questo anno e mezzo con grande caparbietà, il percorso ed i processi per ricostruire metodi e strutture flessibili che sappiano mettere nuovamente in collegamento cittadini ed istituzioni”.

“Un vero e proprio lavoro politico – prosegue Walter Sparso di Sinistra Italiana -, che ricorda altri tempi, con un successo sorprendente consumatosi proprio nella serata del 12 luglio: 130/140 persone in una calda serata d’estate attente a discutere di processi amministrativi e di scelte collettive da farsi, veramente merce rara”.

“La parola giusta ci pare sia proprio “partecipazione” come strumento per ridare credibilità alla politica ed alla crisi della nostra democrazia. Incontrarsi e stare insieme come antidoto alle paure e dall’isolamento. Speriamo che anche in futuro proseguano pagine belle come quella sopra descritta. Certo sarà poi necessario fornire risorse umane e risorse economiche perché i piccoli e grandi problemi del territorio vengano concretamente risolti contribuendo così a migliorare la vita dei cittadini di Savona”, ha concluso.