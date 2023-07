Violenta lite in spiaggia a Savona, sei feriti: indagini della polizia

Savona. Sono ancora in corso gli accertamenti da parte della polizia sulla violenta lite scoppiata nella tarda mattinata di oggi alla spiaggia libera sotto al Priamar di Savona.

Secondo quanto appreso due gruppi si sono affrontati, passando dal semplice diverbio verbale, agli insulti, fino allo scontro vero e proprio suon di calci e pugni tra i diversi contendenti, una scena alla quale hanno assistito i numerosi bagnanti presenti nel tratto di litorale savonese.

Restano da appurare le ragioni che hanno scatenato la zuffa, tuttavia pare per futili motivi.

A seguito dell’episodio sul posto sono intervenute le Volanti della Questura e anche pattuglie dei carabinieri a supporto, oltre all’arrivo delle ambulanze della Croce Bianca e del 118: in tutto sei le persone che sarebbero rimaste coinvolte, tre trasportate in ospedale e altre tre medicate sul posto dal personale sanitario.

Non si registrano feriti gravi.

Gli agenti stanno ancora operando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e per accertare le responsabilità dei fatti, che hanno destato non poco allarme per quanti stavano trascorrendo la domenica al mare.

Tra le possibili ipotesi di reato anche quella di rissa aggravata, tuttavia si dovranno attendere i riscontri esatti, anche sulla base delle prime testimonianze raccolte dai poliziotti. In caso di un esito limitato alla sola lite tra bagnanti, e in relazione alla prognosi dei feriti, si potrebbe procedere anche solo per querele di parte.