Rischia di soffocare in spiaggia, bagnino di Alassio la salva con la manovra di Heimlich

Alassio. Stava soffocando in spiaggia, di fronte agli occhi della figlia, ma la tempestività, lucidità e professionalità di un giovane bagnino ha permesso di salvarle la vita.

Il protagonista della storia è il 27enne Luca Natucci e il teatro dell’accaduto, i Bagni Minerva di Alassio. Erano da poco trascorse le 18 e la spiaggia si avviava verso la chiusura, mentre mamma e figlia si trovano ancora sedute nelle ultime file a mangiare del cocco.

All’improvviso, però, la quiete della sera è stata rotta dalle urla disperate della figlia della donna che, per via di un pezzo di cocco incastrato in gola, stava soffocando.

Luca è subito accorso e, al suo arrivo, la donna era già paonazza in viso e, presa anche da comprensibile panico, non riusciva a respirare. Il 27enne senza perdere un secondo (la tempestività di intervento è fondamentale in queste situazioni), ha subito messo in atto la manovra di Heimlich e, al secondo tentativo, è riuscito a liberare le vie respiratorie della donna.

Un salvataggio in piena regola, ma non il primo del genere per il 27enne nonostante la giovane età: “Circa 5 anni fa mi era già capitato un episodio analogo, in spiaggia, con un bambino e oggi è andata bene come allora. Io ero vicino alle due donne e sono arrivato subito, ma ringrazio i colleghi che sono accorsi tempestivamente in mio aiuto. Poteva essere una tragedia e invece sono tornato a casa con il cuore colmo di soddisfazione”.