Rio Lavadore a Celle, i residenti dopo l’acquazzone: “Erbacce e detriti nell’alveo. Intervenire presto con la pulizia”

Celle Ligure. “Ogni volta che piove come ieri, per noi sono momenti di paura”. Rio Lavadore. I residenti tornano a puntare l’indice contro lo stato in cui versa l’alveo del rigagnolo.

“Ci sono cespugli che stanno diventando alberi. L’erba, insieme ai detriti, fa da tappo e, in caso di forti piogge, temiamo il peggio”.

L’acquazzone di ieri pomeriggio è stata l’ennesima goccia, è il caso di dire, che ha fatto traboccare il vaso della pazienza per chi abita lì vicino.

“C’è un punto pericoloso pieno di arbusti, cespugli, erbacce e detriti che non fa defluire l’acqua – ci spiegano – E’ un problema serio che va risolto”.

Il tratto in questione è soprattutto quello all’imbocco di via Lavadore. Zona della chiesa.

“Non si deve aspettare ancora a pulire, si deve intervenire”. Sono preoccupati gli abitanti che ieri hanno aspettato che terminasse di piovere e sono andati a scattare le foto che corredano questo articolo.

Non è la prima volta che sottolineano il problema. Sotto la lente di ingrandimento, poco tempo fa, il Rio Lavadore c’era finito insieme al Rio Santa Brigida, sempre per lo stesso motivo.

Il sindaco Caterina Mordeglia, interpellato da Ivg.it , aveva risposto che il Comune sta aspettando i finanziamenti per provvedere alla pulizia degli alvei dei torrenti e aggiungere a questi, da parte sua, altra somma di denaro. Fondi che arrivano in estate.