Rigassificatore, “Vivere Vado” pronta ad una assemblea pubblica: “No a progetti impattanti per la nostra comunità”

Vado Ligure. “Se si tratta di analizzare l’ipotesi a sé stante, con un sì o con un no, la nostra risposta è un no secco. Perché Vado è già troppo penalizzata dalle troppe presenze che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini, e il rigassificatore ha un impatto così alto che Toti lo ha proposto mettendo subito l’accento sulle importanti compensazioni economiche che il territorio ospitante potrà ottenere (compensazioni peraltro previste dalla legge)”.

Il movimento “Vivere Vado” non si nasconde a costo di essere associato al “partito del No” e parla chiaro in merito alla possibile installazione del nuovo impianto nel porto di Vado Ligure.

“Siamo convinti che per una cittadina di 8.000 abitanti non sia compatibile la presenza di:

– due discariche a servizio sovralocale

– due stabilimenti RIR (Rischio Incidente Rilevante)

– una piattaforma container a stretto contatto con l’abitato

– una linea ferroviaria che attraversa il centro cittadino

– un cantiere per la costruzione di cassoni a servizio del porto

– container disseminati ovunque

– aree destinate alla cementificazione come parcheggio camion”.

“Ricordiamoci che, finché sarà in sella l’amministrazione Giuliano, potremo subire anche progetti al momento in stand by:

– un deposito GNL (impianto RIR)

– un rigassificatore

– un deposito di prodotti chimici

– un impianto bitume”.

“Ricordiamoci che la piattaforma portuale è diventata via via totalmente interrata sia per il colpevole silenzio del Sindaco, sia perché la procedura di VIA ha valutato le varianti di volta in volta, e alla fine ha dato l’assenso all’interramento totale con la motivazione che “l’acqua non circolava già prima…”.

E ancora: “Ricordiamoci che l’ampliamento delle discariche è stato deciso con la motivazione che, siccome la discarica c’è sarebbe assurdo andare verso altri siti. Allo stesso modo, siccome il porto c’è, facciamo qui i cassoni, mettiamo qui il deposito di GNL, il rigassificatore, ecc. ecc.” rincara il gruppo ambientalista vadese, pronto a organizzare a breve una assemblea pubblica con la cittadinanza in merito alle diverse progettualità in itinere che investono il territorio.

“Per la comunità di Vado serve mettere punto e a capo. Serve liberarsi da amministratori come i nostri, perseguibili moralmente perché antepongono all’interesse pubblico la pervicace volontà di gestire il territorio come proprietà privata. Con diversi amministratori, lungimiranti custodi del territorio, la decisione circa nuovi impatti potrà essere presa a due condizioni irrinunciabili: che non sia assunta da poche persone nel chiuso delle stanze, ma da un reale confronto pubblico; che non sia deliberata sulla carta straccia dei soliti accordi inesigibili”.

“Per tornare al caso rigassificatore, siamo convinti che la comunità vadese potrà dare o no il proprio consenso se sarà informata delle necessità di salute e sicurezza, fino ad oggi rimaste indietro e non più procrastinabili” conclude Vivere Vado.