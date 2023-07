Rigassificatore, Toti in Consiglio regionale: “Prime consultazioni con il territorio”

Vado Ligure. Il presidente della giunta e commissario al rigassificatore nel Mar Ligure Giovanni Toti è tornato sul tema del rigassificatore e ha ricordato che la Regione, nell’imminenza dell’approvazione del Piano energetico nazionale, diede la propria disponibilità a collaborare in quanto la Liguria ospita il principale sistema portuale del Paese e quasi tutti gli “hub” di rifornimento di idrocarburi attrezzati e che, successivamente, il Governo, con apposito decreto, ha accolto la disponibilità ad ospitare una delle navi di rigassificazione.

Toti ha precisato che in via informale sono già partite le consultazioni con gli enti territoriali interessati e che, nel merito, non si tratta di un deposito, né di un impianto costiero, ma di un impianto “offshore”, cioè collocato a distanza dalla costa.

“Rispetto al rigassificatore di Panigaglia il presidente ha specificato che l’intervento ora previsto e quello già attuato nello spezzino sono due quadri normativi totalmente diversi” ha evidenziato nella sua risposta alle due interrogazioni discusse oggi nella seduta dell’Assemblea legislativa ligure.

Toti, infine, ha dichiarato che probabilmente entro la fine dell’anno sarà individuata la localizzazione e ha assicurato che il Consiglio regionale sarà aggiornato sulle diverse tappe del percorso, che a settembre saranno sicuramente più precise”.

Sul nuovo impianto, infatti, si attende lo studio di fattibilità commissionato al Rina, consulente strategico di tutta l’operazione che supporterà il presidente Giovanni Toti, con il porto vadese che, stando alle indiscrezioni, resta in pole position, ma non si esclude la soluzione genovese.