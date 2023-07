Rigassificatore, PD Savona: “Toti deve confrontarsi con i territori”

Savona. “Il presidente della Regione Toti, una settimana fa, ha dichiarato in Consiglio regionale che avrebbe condiviso con i territori l’ubicazione del rigassificatore. L’altro ieri ha annunciato ai giornali che l’impianto verrà collocato al largo di Vado Ligure. Noi non siamo mai stati per i “no” a prescindere. Certamente però, quando si tratta di interventi importanti come questi, di interesse nazionale, occorre che siano valutate attentamente, sotto diversi profili, le ricadute sia positive che negative”.

“Progetti di questa natura devono essere condivisi discutendo con i territori e fornendo tutti gli elementi necessari per formulare un giudizio complessivo”, ha aggiunto.

“Ieri Toti ha deciso di convocare i sindaci dei comuni direttamente interessati dal progetto per la giornata di domani: era proprio necessario, allora, annunciare in pompa magna ai giornali che il rigassificatore sarebbe stato collocato al largo di Vado, se il confronto con il territorio non è ancora iniziato Crediamo che occorra approfondire e condividere la questione e non calare dall’alto le scelte, soprattutto quando sono ancora in corso le fasi di verifica e valutazione previste”, ha concluso.