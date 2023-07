Rigassificatore, Olivieri a Pasa: “Io coinvolto da Toti? La Provincia è un’istituzione. I sindacati hanno un altro ruolo”

Savona. “Se Pasa vuole fare contrapposizione faccia come ritiene, ma la Provincia è un’istituzione e come tale viene coinvolta in determinati processi decisionali. Non bisogna dimenticare che ognuno ha il proprio ruolo“. Così il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri replica al segretario provinciale della Cgil Andrea Pasa in merito al rigassificatore che dal 2026 sarà a Vado Ligure.

Pasa ha criticato l’approccio del governatore ligure Giovanni Toti e evidenziato che tra i soggetti coinvolti ci sarebbero solo gli amministratori locali legati al suo partito: “Il metodo utilizzato da Giovanni Toti non è più accettabile. Quando c’è qualcosa da condividere con il nostro territorio lui lo fa solo con Monica Giuliano, sindaco di Vado Ligure, e Pierangelo Olivieri, presidente della Provincia”.

Ma Olivieri spiega che ci sono diverse fasi che prevedono il coinvolgimento dei diversi attori:”E’ normale che ci siano dei momenti in cui alcuni ragionamenti vengano fatti solo con i ministeri, regioni e Provincia, poi con gli enti locali e infine le associazioni sindacali e datoriali”.

Il presidente della Provincia ricorda poi che i sindacati hanno costituito insieme agli enti locali e associazioni di categoria provinciali il Tavolo per lo sviluppo economico: “E ‘importante la sinergia che si è creata sul territorio grazie all’approccio e alla disponibilità di ragionamento dei sindacati confederali che ha portato alla costituzione di questo tavolo”.

“E’ da tempo che seguo e approfondisco la questione perchè era tra le ipotesi l’arrivo del rigassificatore in provincia“, ha aggiunto ancora Olivieri. Per quanto riguarda le compensazioni, invece, precisa che “più che di ritorni materiali, bisogna pensare al coinvolgimento delle filiere locali e su questo ci confronteremo anche insieme al commissario Giovannni Toti con Snam”.