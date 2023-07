Rigassificatore, incontro in Regione con sindacati e associazioni: “Prossima settimana confronto con il ministro dell’ambiente”

Savona/Vado Ligure. Conoscere i dettagli tecnici del progetto, potenziamento delle infrastrutture, il coinvolgimento delle imprese locali per la costruzione, manutenzione e gestione dell’impianto. Sono queste le richieste presentate al commissario Giovanni Toti durante l’incontro di oggi pomeriggio in Regione per il rigassificatore che sarà al largo della costa di Savona e Vado dalla seconda metà del 2026 per i successivi 17 anni. Presenti l’assessore Benveduti il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, le organizzazioni sindacali ed datoriali, il Rina.

Si attende ancora la presentazione del progetto e i sindacati hanno chiesto un incontro con Snam per avere ulteriori dettagli. “La settimana prossima – ha detto Toti – incontrerò il Ministro Pichetto e ci confronteremo con il Ministero dell’Economia e Finanza e il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi per riprendere in mano quello che è stato fatto fino ad oggi sul territorio savonese pensando ad un protocollo d’intesa che possa dare una scossa ad una serie di opere che non sono ancora state portate a termine, ovviamente in accordo con i comuni direttamente interessati, con cui abbiamo un confronto costante. Opera che avrà anche una ricaduta occupazionale con opere compensative che porteranno un ritorno sul territorio dal punto di vista economico ma anche sociale“.

“L’evoluzione energetica dev’essere portata avanti in maniera graduale e condivisa, rispondendo sì a una sostenibilità ambientale ma anche a una altrettanto indispensabile sostenibilità economica e sociale, senza diktat ideologici sulle tecnologie o sulle forme di energia – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti – In questo percorso non possiamo prescindere ancora per anni dal contributo del gas e la presenza di rigassificatori, non alternativi ma complementari agli investimenti sulle energie rinnovabili, che possono contribuire allo sforzo per una maggiore indipendenza energetica del Paese. In questo senso il progetto presentato da Snam è un’opportunità per il nostro territorio, per il sistema economico e per la sicurezza energetica nazionale”.

Critico il segretario provinciale della Cgil Andrea Pasa: “Bene l‘incontro finalmente convocato dopo 10 giorni di comunicati stampa, ma ancora nulla di fatto. Ci aspettavamo molto di più, a partire dalla presentazione del progetto. Toti si è limitato a ripetere quanto già si sapeva. Ora siamo anche più preoccupati di prima perchè non c’è stata nessuna risposta alle nostre perplessità e abbiamo timore della qualità e bontà del progetto”. Fa eco Sheeba Servetto della Uil Liguria: “Abbiamo chiesto le compensazioni sul territorio savonese che è quello coinvolto direttamente dal progetto per un impianto di rilevanza nazionale e riscontri in termini occupazioni, oltre alle opere e infrastrutture“.

Il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri replica alle polemiche dei sindacati sul mancato coinvolgimento nella fase iniziale del processo decisionale: “L’obiettivo è definire le priorità, a livello di comprensorio e fare una sintesi per individuare le compensazioni anche con il coinvolgimento delle filiere produttive locali”.

Per il presidente di Unione Industriali Angelo Berlangieri le compensazioni devono rispondere a diverse esigenze: “Se il territorio savonese è stato individuato come strategico, che lo sia in tutti gli aspetti e si provveda a risolvere il problema infrastrutture, sfruttare dove possibile le infrastrutture esistenti e diminuire così il consumo di suolo, sia sottoscritto un accordo in prefettura che tenga conto delle imprese del territorio per la costruzione, la manutenzione e la gestione dell’impianto, oltre a tenere conto delle esigenze del territorio nel suo complesso, come la reindustrializzazione delle aree valbormidesi“.

Il presidente di Confcommercio Savona Enrico Schiappapietra sottolinea la necessità di considerare la vocazione turistica di Savona: “Siamo consapevoli che l’Italia abbia bisogno di aiuto per non vivere quello che abbiamo vissuto lo scorso anno con i prezzi delle bollette alle stelle. Abbiamo chiesto di contemperare le esigenze nazionali ma anche della provincia. Abbiamo fatto notare la vicinanza con la costa rispetto agli altri impianti, ci sembra troppo vicino. All’estero li mettono a 30-40 km, distanze molto più rilevanti. Speriamo ci siano delle ricadute per le imprese”.