Rigassificatore a Vado, oggi in Regione l’incontro tra Toti e i sindaci savonesi

Regione. È stata convocata per oggi in Regione la riunione con i comuni di Savona, Vado Ligure, Quiliano, Carcare, Cairo Montenotte e Altare per l’avvio del percorso di confronto dopo l’annuncio ufficiale del nuovo rigassificatore nel bacino portuale di Vado Ligure.

Al tavolo di confronto, anticipato già da diverse critiche, verrà trattata l’istanza presentata da Snam e il successivo avvio di un percorso, con la struttura commissariale, per il posizionamento della nave offshore, a 4 chilometri dalla costa nello specchio acqueo, già interdetto alla navigazione, antistante il Comune di Vado Ligure.

Nella giornata di ieri, giovedì 20 luglio, si è svolto nella città della Torretta un vertice tra i sindaci di Savona, Quiliano, Vado, Bergeggi e delle due Albisole. “Si tratta di un progetto di rilevanza nazionale – ha detto il sindaco Marco Russo – che riguarda un’area vasta ed è giusto che, come è ormai metodo consolidato da noi, che i sindaci del territorio si confrontino e maturino una posizione comune. Adesso si apre un percorso e auspico che con il presidente della Regione possa tenersi un rapporto costruttivo più assiduo di quanto non sia accaduto fino ad ora“.

Il posizionamento nel Mar Ligure della nave ormeggiata oggi nel porto di Piombino è previsto nella seconda metà del 2026. Da lì, il gas raggiungerebbe la costa attraverso una condotta sottomarina. Una volta a terra il gas attraverserebbe i comuni di Carcare e Altare per poi allacciarsi alla rete nazionale a Cairo Montenotte. Secondo quanto stimato, l’opera potrebbe soddisfare il 7% del fabbisogno di gas nazionale per 17 anni.

“Da subito – ha spiegato il presidente della Regione Liguria e commissario straordinario di governo Giovanni Toti – avevamo annunciato il percorso di condivisione con i Comuni coinvolti, che abbiamo convocato insieme ai vertici di Snam e ai loro tecnici per una prima illustrazione del progetto. Un coinvolgimento tanto dovuto quanto impossibile – ribadisce il presidente – da realizzare prima, in quanto la procedura di legge prevede che sia il proponente, in questo caso Snam, a decidere dove collocare il rigassificatore in ambito portuale. E prima della presentazione dell’istanza era immaginabile verosimilmente l’area ma non ancora certa”.

“Ricordo – aveva aggiunto Toti nei giorni scorsi – che la competenza su quello specchio acqueo spetta all’Autorità Portuale ed eventualmente alla Capitaneria di Porto per tutti i servizi tecnico-nautici. Il confronto con il territorio, per quanto riguarda la struttura commissariale, riguarderà le aree interessate dal passaggio della condotta, prima sottomarina e poi sotterranea. Inoltre si inizierà anche la discussione per presentare al Governo una serie di richieste adeguate per i territori interessati in termini di opere compensative”.

La riunione in Regione è in programma alle ore 12.