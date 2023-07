Rigassificatore a Vado Ligure, minoranze in Regione all’attacco: “Toti si fossilizza sui fossili…”

Sull’ipotesi del nuovo rigassificatore nel porto Savona-Vado Ligure sono state presentate due interrogazioni nel corso della seduta odierna del Consiglio regionale: la prima da Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) e la seconda da Paolo Ugolini (Mov5Stelle).

Il nuovo impianto, che vede Toti come commissario per la Liguria, continua a far discutere e alimentare polemiche: “Da Toti risposte vaghe e nessun nuovo elemento su dove sarà collocato il rigassificatore in Liguria. Il presidente della Regione non può derubricare e archiviare l’argomento con la risposta: ‘l’impianto sarà al largo, ma non è ancora dato sapere quanto al largo, ed è presto per parlare di aree’. Non vorremmo che la giunta decida di parlarne quando ormai è troppo tardi e, come spesso avviene, tutto è già stato deciso, con i territori che subiscono le scelte” dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello.

“Una materia così delicata non può non essere condivisa e i cittadini non possono e non devono sapere quello che avviene solo a mezzo stampa, come spesso questa amministrazione è solita fare: la giunta deve confrontarsi con i territori e riferire i vari passaggi in Consiglio e in Commissione regionale per avviare un dialogo il più aperto possibile, per valutare al meglio tutte le considerazioni di impatto ambientale e il dove, come e quando sarà collocato. Un tema così sensibile non può essere derubricato a un articolo di stampa, ma deve essere prima discusso nelle sedi opportune” conclude l’esponente Dem.

Il presidente di Regione prosegue nella sua crociata a favore di un impianto di rigassificazione al largo dei porti di Genova o Vado. Dopo averne già avuto uno per oltre 30 anni nello spezzino, a Panigaglia (Portovenere), crediamo sia giunto il momento di andare oltre” aggiunge il consigliere regionale del M5S Paolo Ugolini.

“Il gas al momento attuale non è strategico. Potrebbe semmai essere una fonte energetica utile per accompagnare la transizione verso le rinnovabili. Non è invece accettabile investire 30 milioni di euro l’anno su un rigassificatore quando la stessa cifra andrebbe spostata sulle Comunità energetiche”.

“Insediare un secondo rigassificatore in una regione come la nostra, piccola e a vocazione turistica, è a dir poco assurdo. Siamo a un passo da una svolta epocale. Ricordo che il 2050 e la neutralità climatica sono sempre più vicine e cosa vuole fare di contro Regione Liguria? Investire sulle fonti fossili. Inaccettabile anche dal punto di vista della strategia nazionale, orientata sulle fonti rinnovabili” conclude il consigliere pentastellato.