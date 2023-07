Rigassificatore a Vado, la lista Toti replica a Pastorino: “Posizionato a 4km dalla costa e non a 2,8”

Vado Ligure. “Vogliamo rassicurare il consigliere Pastorino: la nave rigassificatrice sarà posizionata a 4 chilometri dalla costa, non a 2,8 come risulta a lui, in una zona peraltro già ampiamente usata per l’attracco di navi di qualsiasi tipo e indicata dall’Autorità portuale e dalla Guardia Costiera”.

È la replica della lista Toti alle dichiarazioni di Gianni Pastorino, capogruppo di Linea Condivisa in consiglio regionale.

“Per quanto riguarda le tubazioni, – hanno proseguito, – come abbiamo ribadito più volte le strutture sono in gran parte già presenti: il passaggio nei vari Comuni delle condotte avverrà a fronte di opere compensative molto attese da quei territori, un aspetto che la Regione sta già da settimane discutendo direttamente con i sindaci, le parti sociali e con il Governo, segno che condivisione e trasparenza sono la cifra di questo progetto”.

“Bisogna anche ricordare che il rigassificatore è un’opera strategica per tutto il Nord Italia e per l’intero Paese, inserita nel Piano energetico nazionale, e che quindi ospitarla è indice di senso di responsabilità e leale collaborazione per la sicurezza energetica di tutta l’Italia”, hanno aggiunto ancora.

“La sinistra, che a Ravenna e Piombino ha definito il posizionamento utile all’interesse nazionale, un ‘atto di responsabilità’, in Liguria non lo accetta solo perché in capo a Toti ed alla Giunta di centrodestra. Ma la cosa certa è che la sinistra in difficoltà si affida a calcoli di strane circonferenze: non ci capiscono un’acca e pretendono di parlare di pi greco”, hanno concluso.