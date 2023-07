Rigassificatore a Vado, il sindaco di Savona convoca il Tavolo del porto: “Regione sempre distante dai territori”

Savona. Appresa la notizia del posizionamento del rigassificatore a Vado Ligure, il sindaco di Savona Marco Russo ha convocato il Tavolo del porto. La riunione con i Comuni di Albissola Marina, Albisola Superiore, Savona, Vado, Quiliano e Bergeggi è in programma domani pomeriggio.

“Ho appreso dai giornali di questo progetto – evidenzia con tono critico Russo -. Venerdì (è in calendario un incontro in Regione con i sindaci interessati) lo vedremo, quindi avremo gli elementi per elaborare una posizione. La Regione si conferma sempre molto distante dai territori“. E’ il commento del sindaco di Savona Marco Russo dopo aver ricevuto la convocazione dalla Regione per un incontro sul rigassificatore. L’impianto, ha annunciato ieri il presidente di Regione Liguria e commissario Giovanni Toti, sarà posizionato a 4 km dalla costa dello specchio acque davanti a Savona, Vado e Quiliano. Arriverà nella seconda metà del semestre 2026 e rimarrà qui per 17 anni.

“Si tratta di un progetto di rilevanza nazionale – conclude il sindaco Russo – che riguarda un’area vasta ed è giusto che, come è ormai metodo consolidato da noi, che i sindaci del territorio si confrontino e maturino una posizione comune. Adesso si apre un percorso e auspico che con il presidente della Regione possa tenersi un rapporto costruttivo più assiduo di quanto non sia accaduto fino ad ora“.

Snam ha già presentato un’istanza che di fatto sancisce l’inizio del percorso amministrativo, che durerà al massimo 200 giorni. Il commissario straordinario, lo stesso governatore ligure, rilascerà il permesso definitivo di installare la nuova unità di rigassificazione avvalendosi della struttura commissariale, a cominciare dall’Autorità portuale, i vigli del fuoco e la Capitaneria di porto. Sarà poi la Conferenza dei servizi che analizzerà tutta la progettazione per poi rilasciare l’autorizzazione finale.