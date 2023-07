Rigassificatore a Vado, i sindaci incontrano la Regione: “Impianto lontano e tubi già esistenti, così si può fare. Ma dobbiamo approfondire”

Liguria. “Dobbiamo approfondire il progetto e fare valutazioni, ma per come ci è stato presentato il progetto è valido e si può fare, e per noi può rappresentare un’opportunità“. E’ questa, in sintesi, la posizione dei sindaci savonesi sul possibile nuovo rigassificatore nel bacino portuale di Vado Ligure, dopo l’incontro di oggi a Genova in cui è stato presentato il progetto di massima.

Al tavolo con Regione Liguria c’erano i primi cittadini di Savona, Vado Ligure, Quiliano, Carcare, Cairo Montenotte e Altare. Al tavolo di confronto, anticipato da diverse critiche legate soprattutto alle tempistiche dell’annuncio, è stata illustrata l’istanza presentata da Snam e il successivo percorso, con la struttura commissariale, per il posizionamento della nave offshore, a 4 chilometri dalla costa nello specchio acqueo, già interdetto alla navigazione, antistante il Comune di Vado Ligure.

Erano presenti all’incontro anche l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Oliveri, il segretario generale dell’Autorità portuale di sistema del Mar Ligure Occidentale Paolo Piacenza e i Direttori dei Dipartimenti regionali coinvolti nella struttura commissariale. Secondo quanto illustrato, la Golar Tundra di Snam scaricherà il gas attraverso una condotta sottomarina e sotterranea lunga 4,2 chilometri fino al punto di approdo dell’impianto a terra, all’interno della Tirreno Power. Tutte le opere si realizzeranno al di fuori del Sito Rete Natura Fondali Noli-Bergeggi, senza intercettare alcun habitat di interesse comunitario.

La nave rigassificatrice, ha spiegato Giovanni Toti, “servirà a garantire la sicurezza energetica del Paese per i prossimi 20 anni, a fronte di un costante incremento delle rinnovabili nel percorso della transizione energetica. È un’occasione di dialogo con Roma per migliorare i protocolli d’intesa e le opere strategiche necessarie in una zona importante come il Savonese: nelle prossime settimane ragioneremo anche su un piano più politico per individuare non solo lo strumento idoneo – protocollo d’intesa o accordo di programma – ma soprattutto le esigenze infrastrutturali da portare a termine sul territorio”.

Proprio la collocazione della nave, ben diversa da quanto accade a Piombino, è una delle ragioni alla base dell’apertura dei sindaci: “Si tratta di un ormeggio totalmente offshore a 4 km dal litorale – spiega il presidente della provincia, Pierangelo Olivieri – in una zona che non impatta né sulla navigazione né sul valore turistico del nostro territorio”. L’altro elemento decisivo per convincere i primi cittadini riguarda il tracciato seguito dai tubi, 4 km in mare e 28 km a terra: “Solamente 4 km sarebbero nuovi, poco più del 15% del totale. Per il resto verrebbero riutilizzate strutture già esistenti. Anche in questo caso l’impatto sarebbe minimo” spiega Olivieri. Una posizione condivisa dal sindaco di Vado Ligure, Monica Giuliano: “Abbiamo avuto la garanzia che l’impianto sorgerà a distanza e che sarà realizzato quasi tutto riutilizzando infrastrutture industriali dismesse”.

“Una riunione sicuramente proficua, ora valuteremo gli elaborati ma la proposta appare positiva – afferma Rodolfo Mirri, sindaco di Carcare – Ogni Comune avrà un tracciato: per noi ad esempio saranno 3,3 km, e i proprietari interessati sono circa 45. Dovremo lavorarci, ma personalmente la proposta non mi dispiace: la tubazione sarà a oltre 2 metri di profondità e non avrà impatto perché costeggerà quelle attualmente esistenti. Presto farò una riunione pubblica per spiegare ai cittadini quanto ci hanno illustrato finora. L’unica cosa che abbiamo contestato a Toti è stata la mancanza di dialogo: forse sarebbe stato meglio parlarsi prima…”.

“Quella di oggi è stata una riunione utile, opportuna e anche tempestiva rispetto alla prima comunicazione, arrivata come un fulmine a ciel sereno” concorda il sindaco di Cairo Montenotte, Paolo Lambertini. L’elemento su cui si erano concentrate le critiche nei giorni scorsi, infatti, riguardava il percorso decisionale e i tempi dell’annuncio. “Oggi ci è stata consegnata per una prima valutazione la base progettuale. Una riunione ovviamente interlocutoria, ora tutti gli enti saranno coinvolti nell’iter della conferenza dei servizi che si occuperà dei vari passaggi: lì faremo le nostre considerazioni”.

Più attendista, ma non necessariamente contraria, la posizione di Marco Russo, sindaco di Savona: “Ci è stato presentato il progetto di massima, che ora dovremo approfondire analizzando la documentazione che ci è stata data. A breve avremo un ulteriore incontro. Credo sia importante fare valutazioni con una logica di comprensorio, vista la natura dell’opera che è stata prospettata”.

Ora la palla passerà come detto alla conferenza dei servizi per gli approfondimenti del caso. “Alla fine è importante il metodo – commenta Giuliano – abbiamo avviato una condivisione della proposta di Snam con tutti i territori, anche quelli interessati solo indirettamente. La prima fase riguarderà specificamente Vado-Quiliano-Valbormida, nei prossimi giorni avremo le informazioni necessarie a tutela delle comunità. Poi il secondo passaggio riguarderà il comprensorio savonese: Savona non è direttamente coinvolta, però la realizzazione di un impianto di quella natura porterà nelle casse di Autorità Portuale cifre importanti, per cui credo che abbia senso nei prossimi anni sviluppare un modello simile a quello attuato a Vado Ligure, con una parte delle risorse destinate a realizzare le infrastrutture necessarie per la nostra portualità”.

Anche per Olivieri il rigassificatore potrebbe rappresentare una opportunità di sviluppo: “Gestiremo tutto con attenzione – garantisce – ma è una grande occasione anche di visibilità e di accreditamento per il territorio coinvolto perché parliamo del piano energetico nazionale, quindi rispondiamo a una esigenza nazionale. L’obiettivo che diamo con gli enti è quello di rivederci presto per fare sintesi e poter, in questa occasione, far valere le necessità principali del territorio in materia di opere compensative“.

Accettare il rigassificatore, in sostanza, permetterebbe di chiedere “in cambio” la realizzazione di infrastrutture che il territorio attende da tempo: “L’asse con la Valbormida si può rilanciare grazie a un tema così importante per la nazione – conclude Giuliano – Ora dobbiamo sensibilizzare il Governo sul fatto che ami sono opere che aspettiamo da 20 anni… Questa deve essere una occasione di rilancio del nostro territorio. Il tavolo che si è aperto oggi con la Regione è molto interessante proprio per gli anni futuri, soprattutto per la Valbormida”.

“Ho chiesto ai sindaci di rivederci prima della pausa agostana – ha aggiunto Toti – dopo una loro ricognizione per capire quali sono le opere più importanti, oltre a quelle già individuate nel Protocollo di Vado e nel Piano regionale integrato delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti. Accanto al percorso amministrativo di circa 200 giorni fino all’ormeggio stabile della nave nella seconda metà del 2026, c’è infatti da affrontare un tema politico, che riguarda il dialogo con il governo sulle cosiddette opere compensative. Ne ho già parlato con il viceministro Rixi e con il ministro Salvini, anche se il driver di questa operazione è il ministero dell’Ambiente. E per questo ho già detto anche al ministro Picchetto che riterremmo opportuno individuare un momento di confronto per allineare i bisogni del territorio e trovare le coperture finanziare ad opere che sono attese. Questa è la vera funzione di questo tavolo: individuare da un lato gli strumenti tecnico-giuridici più idonei e dall’altro i contenuti, ovvero le opere che il territorio attende siano messe a terra e che ora possono trovare soddisfazione. Tutto questo – ha concluso il commissario – tenuto conto che si tratta di un’opera strategica per la sicurezza energetica del Paese e di prestigio per il territorio che la ospita in termini di assunzione di responsabilità e leale collaborazione per il bene dell’Italia”.