Riforma dello Sport e calcio dilettantistico, l’assessore regionale Ferro: “Attesi correttivi, disponibile a incontro”

Liguria. “Apprendo della preoccupazione delle società di calcio dilettantistico relative all’introduzione della nuova Riforma dello Sport, con particolare riferimento all’abolizione del vincolo sportivo e all’introduzione della figura del lavoratore sportivo. Pur ribadendo la necessità di questa Riforma, in qualità di assessore allo Sport mi rendo disponibile a un incontro con i rappresentanti del mondo del calcio dilettantistico ligure per comprendere e analizzare insieme le criticità lamentate”. Così l’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro in merito alle dichiarazioni a mezzo stampa da parte di diversi esponenti del mondo del calcio dilettantistico.

“Il ministro Abodi – spiega – ha fatto sapere che entro metà luglio sono attesi alcuni correttivi in Consiglio dei Ministri e che il Ministero del Lavoro emanerà a breve una circolare per gestire il periodo transitorio. Allo stesso tempo sono in corso valutazioni su una possibile applicazione progressiva, con misure diverse per le realtà più piccole”.

“Auspico che le preoccupazioni delle realtà dilettantistiche liguri, anima del movimento sportivo regionale, possano presto lasciare spazio a una maggiore consapevolezza sull’importante ruolo che la Riforma potrà avere per la valorizzazione dello sport in Italia”, conclude Ferro.