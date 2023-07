Rifiuti Savona, Sea-s si presenta: “Un momento storico. Città più pulita in poche settimane”

Savona. “Oggi si apre una pagina nuova. Da una parte si dà vita a una partnership tra pubblico e privato inusuale nel nostro territorio e dall’altra Sea-s è chiamata a iniziare una nuova fase in un settore delicato”. Il sindaco di Savona Marco Russo commenta il cambio di gestione nel servizio di igiene urbana a Savona. Dal primo agosto SEA-S, si occuperà della raccolta rifiuti e dell’igiene urbana del comune di Savona. La nuova società è composta al 51% da Ata e al 49% dalla Rti formata da Docks Lanterna, società capogruppo e mandataria, all’80%, e Idealservice soc coop, mandante, al 20% (Egea ha lasciato poche settimane fa). Con la cessione del ramo d’azienda, Ata ottiene 2,75 milioni di euro.

Quello che noi chiediamo a Sea-s – spiega Russo – è di dare subito un segnale di discontinuità e cambio di passo dal punto di vista della pulizia e del servizio di base: non è solo una necessità sentita da tempo, ma serve anche perché dobbiamo ristabilire un rapporto ‘nuovo’ tra città e cittadini. La seconda sfida che Sea-s ha davanti è far compiere alla città un passo in avanti sui temi ambientali: il piano industriale prevede il passaggio al porta a porta, cosa che prevede un cambio di passo dei cittadini sul tema, e serve che Sea-s ci aiuti ad affrontare questa e in generale tutte le sfide in tema di innovazione ambientale.” .

Stefano Valle, amministratore delegato, commenta: “Raramente si trova un’amministrazione così sensibile di queste tematiche. Ringrazio la dottoressa Ferrando perchè Ata ci ha permesso di entrare fin da subito dentro alle dinamiche. E’ un’opportunità soprattutto perché si può dire ‘ comincio da zero’: di solito entriamo in corsa con servizi già avviati da altri, magari fatti con metodiche che non condividiamo”.

Nel primo periodo, in attesa del passaggio alla nuova raccolta, l’azienda si concentrerà sui servizi di spazzamento: “E’ il modo migliore per dare un segno tangibile di un cambiamento in atto – prosegue Valle -. Il primo cambiamento riguarderà lo spiazzamento, per dare un segnale alla città: prevedremmo servizi integrativi e metteremo a disposizione nuovi mezzi, quindi dovreste vedere un cambiamento già nelle prime settimane. Per la raccolta servirà un po’ di più, in attesa del porta a porta, ma stiamo studiando anche qui migliorie immediate.. L’azienda sta valutando come organizzare il servizio e la suddivisione per zone: “Il risultato si vedrà in poche settimane“. Valle poi anticipa l’organizzazione del porta a porta: “In base alla densità abitativa si valuterà come distribuire i contenitori e di quali dimensioni. E’ porta a porta anche gestire certe utenze o certe aree con contenitori di maggior volume. Difficilmente si troveranno nel caruggio mastellini disseminati“.

Con l’avvio dei nuovi servizi, l’azienda valuterà di procedere con nuove assunzioni. Sul personale Valle aggiunge ancora: “Bisognerà capire le motivazioni dell’assenteismo e abbiamo messo a disposizione alcuni dipenedenti di Ideal Service per capire le dinamiche di questa natura. Se è un problema che dura da tempo non è risolvibile in poche settimane”.

Valle ricorda poi che Docks Lanterna è stata la prima azienda a gestire i Comuni “ricicloni” in Liguria.

Marco Altamura, il presidente: “La sfida è immaginarsi un meccanismo di innovazione amministrativa, coinvolgendo anche i dipendenti dell’azienda e i cittadini. Ci impegneremo a candidare Sea-s, per le competenze e l’entusiasmo che portano i soci privati, a interlocutore privilegiato delle politiche locali in tema di sostenibilità ambientale”.

L’amministratore unico uscente di Ata, Simona Ferrando: “Fin dall’inizio del mio mandato c’è stato un rapporto di collaborazione con l’amministrazione. Ringrazio i dipendenti e il socio industriale che fin dall’inizio è stato disponibile ad aprire un confronto”.

I membri del cda resteranno in carica per i prossimi tre anni, come da statuto. Marco Altamura è il presidente. Avvocato, è docente a contratto presso la facoltà di Ingegneria ambientale dell’università di Genova e esperto di tematiche ambientali. Riveste il ruolo di consigliere nella Fondazione Cima all’interno della quale dirige un programma di ricerca in materia di responsabilità giuridica e governance nelle attività di valutazione e gestione del rischio. Angela Tomasoni, laureata in ingegneria è, invece, ricercatrice presso l’università di Genova è esperta in tematiche relative all’ambiente, all’energia, alla salute, alla sicurezza, ai trasporti nella logica dell’Agenda 2023 per lo sviluppo sostenibile. Stefano Valle è stato indicato dal socio privato come amministratore delegato. “Un consiglio di amministrazione di alto profilo e competenza tecnica“, ha commentato Russo.