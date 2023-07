Ridimensionamento sportelli Inps Finale e Carcare, i sindacati incontrano il Prefetto. Cgil: “Inaccettabile”

Savona. I sindacati (CGIL, CISL, UIL di Savona) e le categorie del pubblico impiego e dei pensionati hanno incontrato il prefetto Enrico Gullotti e il presidente regionale dell’Inps. Sul tavolo i servizi pubblici in provincia e gli sportelli dell’istituto di previdenza.

“Carenza personale? – commenta la Cgil -. L’INPS prevede di ridurre le aperture su Finale, da 5 giorni a settimana di apertura fisica (come avviene oggi) a soli 2 giorni a settimana, mentre per Carcare si valuta di non ripristinare nessuna apertura fisica, decisa dal periodo covid ad oggi, e chiudere definitivamente l’ufficio. Per la CGIL di Savona sono inaccettabili ulteriore ridimensionamenti delle sedi INPS in provincia di Savona che, se attuati, ricadranno nuovamente su migliaia di cittadini”.

“La provincia di Savona ha la popolazione più anziana d’Italia e d’Europa: oltre il 30% degli abitanti ha più di 65 anni e la tendenza è in aumento, non in diminuzione. Inoltre il sistema infrastrutturale nella nostra provincia non facilita certo la mobilità. Dunque la capillarità dei servizi pubblici sarebbe fondamentale. Servirebbe averne di più, non il contrario. Invece negli ultimi anni, mese dopo mese, i servizi pubblici hanno continuato ad essere ridotti, tagliati, privatizzati. Anche quelli fondamentali sanciti dalla Costituzione. Ridurli vuol dire mettere in difficoltà migliaia di cittadini, in particolare anziani e fasce fragili, lavoratori di quei settori, imprese, e rendere meno competitivo l’intero territorio e quindi meno appetibile per investimenti sia pubblici che privati. In provincia mancano oltre 1200 occupati nella pubblica amministrazione e nella scuola: persone che non erogano solo servizi ma garantiscono diritti a tutti i cittadini, dal diritto all’istruzione, alla salute e all’inclusione”.

“Come CGIL, Sindacato Pensionati CGIL e Funzione Pubblica CGIL abbiamo ribadito – prosegue il sindacato – -, per l’ennesima volta, l’importanza di questi servizi fondamentali per i cittadini, la necessità non solo di mantenere ma di aumentare i servizi nel territorio e, conseguentemente, la nostra totale contrarietà ad ulteriori tagli o ridimensionamento come quelli previsti da quanto prospettato dall’INPS savonese. Chiediamo che anche gli amministratori locali pretendano, insieme a noi, più servizi pubblici. Chiediamo a chi rappresenta, ad ogni livello, il territorio savonese di chiedere risposte immediate, così come sta avvenendo in altri territori”.

“La soluzione alla carenza di personale non può continuare ad essere chiudere o ridimensionare gli uffici pubblici nel territorio: ulteriori interventi peggiorativi sulle sedi INPS di Carcare e Finale vuol dire penalizzare due bacini di utenza che comprendono complessivamente oltre 90.000 abitanti. Non è accettabile che l’INPS chieda ai Comuni di sottoscrivere convenzioni al fine di surrogare carenze proprie di programmazione e di organici, proprio quando sono gli stessi Comuni ad essere gli enti più penalizzati dalle ripetute politiche di tagli lineari sul personale”.

E conclude: “Lo ribadiamo: serve un piano straordinario di assunzioni, subito: in provincia di Savona siamo al punto di non ritorno e alla luce di ciò pretendiamo altro, non l’ennesimo ridimensionamento della pubblica amministrazione. Stiamo parlando non solo di servizi e diritti dei cittadini ma, anche, di centinaia di posti di lavoro “veri” da offrire ai giovani della nostra provincia”.

La Prefettura si è impegnata a breve a programmare una riunione sui servizi pubblici più in generale della nostra provincia.