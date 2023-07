Restyling piazza Diaz a Savona, Orsi al sindaco: “Ritardi dovuti alla Soprintendenza? E’ l’impresa che non lavora”

Savona. “Report e documenti parlano chiaro, i lavori sono fermi, l’impresa, come si afferma, non ha personale al lavoro, non programma, non pianifica nemmeno gli approvvigionamenti, la sospensione non c’entra nulla. Credo che direttore dei lavori e uffici facciano quello che possono ma quali sono le indicazioni della politica?” Il consigliere Fabio Orsi (PensieroLibero.zero) commenta le dichiarazioni del sindaco di Savona Marco Russo sui ritardi del cantiere di piazza Diaz e del teatro Chiabrera.

Il sindaco aveva giustificato i ritardi con la richiesta di ulteriori variazioni al progetto: “Nel corso dei lavori sono state eseguite delle indagini stratigrafiche dentro al teatro, così come previsto nella fase esecutiva. La Soprintendenza ha ritenuto necessario poi fare ulteriori approfondimenti e, alla luce degli studi eseguiti, ha chiesto modiche alla modalità di intervento di restauro dei locali adiacenti alla sala del ridotto per tutelarne la valenza storica“.

E aveva sottolineato che i lavori nella piazza stavano procedendo: “Conseguentemente – aveva proseguito – è stata disposta la sospensione dei termini dell’appalto che riguarda, appunto, anche la piazza. Su richiesta del Comune, l’impresa sta andando avanti con i lavori esterni, ma, essendo stata applicata la sospensione dei termini, non proseguono così come era stato preventivato. Ora si stanno definendo tutti i particolari tecnici, quindi confidiamo che i lavori della piazza possano proseguire più celermente“.

Orsi ripercorre le tappe a partire da un anno fa: “La verità è piuttosto diversa e lascio a chi legge trarre le conseguenze. La sospensione viene richiesta dall’impresa appaltatrice nell’agosto 2022 (un anno fa) a causa di prescrizioni della Soprintendenza che riguardano praticamente per la totalità i lavori interni al teatro e non alla piazza tanto che si parla di ‘sospensione parziale'”. Poi in autunno interviene il direttore dei lavori: “L’11 novembre 2022, alla luce della ormai vetusta sospensione parziale disposta nel mese di agosto, la Direzione Lavori ‘sollecita con urgenza il ricevimento del programma di esecuzione dei lavori […] le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare dell’avanzamento lavori alle scadenza contrattualmente stabilite‘ dando un termine di 5 giorni. La Soprintendenza non c’entra nulla, si capisce chiaramente, ma la ditta non procede coi lavori della piazza né con gli adempimenti richiesti“.

Poi seguono altri tre report di aggiornamento: “Il 9 maggio 2023 (ulteriori 6 mesi dopo) nel report giornaliero di cantiere la DL afferma che manca una programmazione adeguata da parte dell’impresa e mancano indicazioni sui tempi di approvvigionamento delle forniture e afferma che i lavori in piazza procedono a rilento. Il 19 giugno 2023 in altro analogo report la DL richiede nuovamente all’impresa di programmare le forniture per avanzare coi lavori che risultano fermi (e non per via della sospensione come dice il sindaco ma perchè l’impresa non lavora) e si ribadisce che manca la programmazione dei lavori da parte dell’impresa. Passa un altro mese e, poco prima delle dichiarazioni del Sindaco (18 luglio 2023), il 12 luglio nel report, neppure controfirmato dall’Impresa che nemmeno presenzia all’ispezione, si afferma a chiare lettere che ‘nessuna lavorazione è in corso – che il cantiere è fermo – che non vi è nessun operatore al lavoro – che i lavori sono fermi‘ e si ribadisce che manca la programmazione delle lavorazioni da eseguire e mancano i tempi di approvvigionamento delle forniture. Si scrive in maiuscolo che ‘è urgente che pianifichi i lavori sulla piazza‘”.

Orsi sollecita il sindaco e la giunta a intervenire e sbloccare la situazione di stallo: “Ma chi vogliamo prendere in giro? E’ accettabile un pachiderma fermo in mezzo alla città con l’impresa che non lavora? E’ accettabile scaricare sulla soprintendenza i ritardi dei lavori sulla piazza che nulla c’entrano per la quasi totalità con le prescrizioni interne al teatro? E’ accettabile che il Sindaco affermi una realtà mentre i documenti ne dicono un’altra? Cosa intendiamo fare, attendere sine die il buon cuore dell’impresa che tiene immobile una delle piazze centrali della città? E’ accettabile che nessuno del cantiere sia presente (a lavorare e vigilare) nel cantiere, come afferma la DL, cantiere di cui l’impresa stessa ha la responsabilità, a prescindere dai termini dell’appalto?”.

Il sindaco, contattato per replicare, ha delegato a rispondere l’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi: “E’ una polemica che francamente non capisco, le cose stanno come è stato scritto nel post del sindaco, post che è stato condiviso con gli uffici, e che è stato pubblicato proprio per spiegare i motivi di questo problema effettivo. Siamo perfettamente consapevoli che un cantiere aperto in una zona così centrale reca un grosso disagio e infatti, proprio per questo, l’amministrazione e gli uffici si stanno adoperando per accelerare i lavori, fatto che lo stesso Orsi riconosce”.