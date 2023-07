Regione proroga i bandi su economia circolare ed efficientamento energetico

“Regione Liguria concede più tempo a imprese e piccoli comuni liguri per presentare domanda ai bandi dedicati all’efficienza energetica e all’economia circolare”. A dirlo è l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, proponente della delibera approvata in giunta.

“Per non lasciare indietro nessuno e consentire a un maggior numero di richiedenti di partecipare ai bandi regionali, abbiamo deciso, anche in considerazione delle difficoltà che enti pubblici e imprese stanno riscontrando nel ricevere le certificazioni energetiche e alla concomitanza di altre misure in questo periodo estivo, di posticipare la scadenza di questi importanti strumenti attivati a luglio” spiega Benveduti.

In particolare, viene prorogato all’11 agosto il termine del bando da 4 milioni euro per le imprese che investono in economia circolare (azione 2.6.1 del PR FESR 2021-2027) e al 29 settembre la scadenza di quello da 4 milioni di euro dedicato all’efficientamento energetico delle MPMI (azione 2.1.2 del PR FESR 2021-2027). Mentre slitta al 25 agosto la chiusura della misura da un milione di euro in favore del miglioramento energetico e della riduzione dei consumi degli edifici e delle strutture pubbliche dei comuni con meno di 2 mila abitanti (azione 2.1.1 del PR FESR 2021-2027).

“Riteniamo che, in questo modo, imprese ed enti pubblici abbiano il tempo necessario per cogliere le opportunità a fondo perduto previste – aggiunge Benveduti – E così facendo, continueremo ad accompagnarli nella direzione di una vera evoluzione energetica, che traguardi da un lato l’efficienza di utilizzo delle risorse e dall’altro punti a un modello di industrializzazione più razionale e conservativa nell’utilizzo delle materie prime”.