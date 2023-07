Regione, ok al sostegno per gli allevatori: “Filiera essenziale per le nostre produzioni e per la tutela dell’entroterra”

Liguria. La Giunta regionale, su proposta del vice presidente con delega all’Agricoltura e all’Allevamento Alessandro Piana, ha assegnato il contributo di 130mila euro per l’annualità 2023 a favore degli allevatori liguri.

Il soggetto beneficiario e responsabile del programma è l’Associazione Regionale Allevatori.

“Questa misura viene approvata a pochi giorni di distanza dall’impegno di 50mila euro per le iniziative di miglioramento genetico del bestiame – spiega il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e all’Allevamento Alessandro Piana -, ed è volta a filoni di intervento quali i servizi di consulenza in azienda, anche specialistici, le analisi di laboratorio e le mostre zootecniche”.

“Tutti asset importanti per essere ancora più performanti sul mercato con prodotti che sono già di elevatissima qualità e genuinità” aggiunge, con riferimento alle produzioni di filiera legate al complessivo comparto agroalimentare.

In Liguria sono presenti circa 1.060 aziende zootecniche, per complessivi 12.715 capi allevati, con un lieve incremento rispetto agli anni precedenti: “La presenza degli allevatori in Liguria rappresenta un elemento di grande importanza anche per la conservazione del patrimonio ambientale e il valore paesaggistico dell’entroterra ligure”.

“Le aziende che aderiscono alle iniziative zootecniche sono a oggi circa 130, un buon risultato considerando che nel 2019 erano 61, ed interessano circa 3.600 capi” conclude il vice presidente Piana, ribadendo il ruolo economico e di territorio degli allevatori anche nell’ottica di un recupero e valorizzazione delle stesse aree interne e rurali del territorio ligure.