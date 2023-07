Regione, in corso la gara per la fornitura ai pazienti diabetici di dispositivi più avanzati

Regione. “Rispondendo ad una mia Interrogazione in Consiglio regionale, l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola ha comunicato che è in corso di svolgimento la procedura di gara per la fornitura, ai pazienti liguri affetti da diabete mellito di tipo 1 e 2, dei dispositivi più aggiornati per il monitoraggio continuo non invasivo del glucosio (sistema flash). Questo consentirà alle persone colpite da diabete di avere a disposizione sensori tecnologicamente all’avanguardia, che, tra le altre cose, diano la possibilità al paziente di essere avvisato in tempo reale con un’applicazione sul cellulare, anche in assenza di connessione internet o bluetooth, nel momento in cui i valori del glucosio dovessero essere troppo bassi o troppo alti”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia e membro della Commissione Sanità.

“Auspico che questi strumenti – prosegue Muzio – vengano forniti anche a quegli anziani affetti da diabete che, pur non avendo necessità di numerose iniezioni di insulina durante la giornata, possono trovarsi anch’essi ad affrontare improvvisi cali del glucosio, con conseguenze anche pericolose, come ad esempio nel caso in cui questi cali si verificassero quando queste persone sono alla guida dell’automobile”.

“Sempre sul tema del diabete – sottolinea ancora il capogruppo di Forza Italia – nel corso della presentazione della mia Interrogazione ho prospettato la costituzione di una rete diabetologica regionale che tratti questo problema in un’ottica multidisciplinare. Il diabete, infatti, è una malattia sistemica, che può avere, tra l’altro, effetti sull’apparato cardiovascolare, può provocare malattia renale cronica e graduale perdita della vista, anche con ricadute sociali. Tutto questo va affrontato in una visione di sistema. Su questo punto l’assessore Gratarola, rispondendo alla mia sollecitazione, ha annunciato che, a partire dal mese di settembre, si lavorerà alla costituzione di questa rete diabetologica multidisciplinare. Per questo desidero pubblicamente ringraziarlo”, conclude.