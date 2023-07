Recupero beni confiscati alle mafie, dal consiglio regionale via libera al finanziamento di 600 mila euro per i progetti dei Comuni

Regione. Almeno 600 mila euro in favore delle attività di recupero degli immobili confiscati alla criminalità organizzata sul territorio ligure.

È quanto approvato all’unanimità dal consiglio regionale con l’ordine del giorno 906, presentato dal presidente della VI Commissione Antimafia Roberto Centi e sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la giunta a prevedere un tale finanziamento da destinare alla legge regionale in materia che è in fase di approvazione.

“Favorire la cultura della legalità e dall’altro contrastare situazioni di degrado sociale e urbano è un impegno che, come amministrazione regionale, portiamo avanti da tempo, come dimostra il buon esito dell’ultimo bando dedicato con cui siamo riusciti ad accompagnare comuni come Genova, La Spezia, Spotorno, Arcola, Pietra Ligure e Serra Riccò a ristrutturare otto beni confiscati alla criminalità organizzata in Liguria – spiega l’assessore allo Sviluppo economico e alla Sicurezza Andrea Benveduti – Per questo abbiamo colto di buon grado l’iniziativa del presidente della VI Commissione Antimafia Roberto Centi, condivisa all’unanimità da tutti i gruppi, con cui daremo continuità a quest’opera di recupero su tutto il territorio regionale con nuove e maggiori risorse”.

Il consigliere Alessandro Bozzano, vicepresidente della commissione regionale antimafia, aggiunge: “Un atto che mi vede direttamente interessato in qualità di vicepresidente della commissione antimafia di Regione Liguria, strettamente collegato alla legge regionale in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata, ormai in fase di approvazione dopo un lungo lavoro in commissione. Destinare i beni confiscati alla comunità, facendo partire progetti sociali e culturali che arricchiscono le nostre cittadine, è una risposta concreta e un valido strumento alla lotta alle mafie”.