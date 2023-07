Rari Nantes Cairo: cinque medaglie e un record italiano ai Campionati Italiani Lifesaving

Grande soddisfazione in casa Rari Nantes Cairo per la conquista di 5 medaglie e per un record italiano in occasione dei Campionati Italiani di Lifesaving.

La categoria ragazzi abbassa di quasi due secondi il proprio precedente primato. La Rari Nantes Cairo, ancora una volta, dimostra di essere una delle realtà a livello giovanile più interessante del panorama italiano per quanto riguarda il Lifesaving. Durante i Campionati Italiani di Categoria Estivi, disputati a Chianciano Terme, arrivano importanti conferme per la squadra allenata da Adriano Aondio. Dopo il quarto posto agli invernali di Riccione a febbraio (dove il bottino era stato un oro di staffetta con record italiano e un argento e un bronzo individuale) e la vittoria dei Campionati Surflifesaving a maggio (con 27 medaglie), la categoria ragazzi si posiziona al terzo posto di società con 198,25 punti dietro a In Sport Rane Rosse e Maranello Nuoto.

Questo risultato conferma la crescita esponenziale dei ragazzi a partire dal quartetto formato da Ogici Gabriel, Pizzorno Jacopo, Patuto Mattia e Jaba Robert che sale di nuovo sul gradino più alto del podio abbassando di quasi due secondi il loro stesso primato italiano nella staffetta 4×50 pool lifesaver, e conquista due bronzi importantissimi nelle staffette 4×50 mista e 4×25 manichino. A livello individuale Jacopo Pizzorno è bronzo nei 200 superlifesaver e Mattia Patuto prende lo stesso metallo nella gara 100 pinne. A completare il risultato di classifica sono state importanti le prestazioni nelle prime 16 posizioni di Mattia Patuto (16 a misto, 12 a manichino, 4 a superlifesaver) Jacopo Pizzorno (5 a torpedo e 7 a pinne), Giulia Parigino (10 a misto, 13 a pinne), Chiara Parigino (9 a pinne, 15 a super) e Sara Calà Impirotta (12 a pinne e seconda 2010).

Fondamentale anche l’apporto, oltre ai già citati Jaba e Ogici, di Elisa Dutto e Giulia Giambi che hanno disputato eccellenti prove e completato le staffette. Ottimi i risultati dei piccoli esordienti A che si posizionano al 12esimo posto di società con Matteo Pizzorno, Mattia Grenno (6 a pinne), Joele Perico, Matteo Scorsone, Alice Marchiori, Cristina Floris, Alice Bausano e Sara Chiarlone sia a livello individuale che di staffette. Buone le prove delle categorie superiori con gli Junior (Nikki Pregliasco, Giulia Ranavolo e Ilaria Carle) e con i Cadetti (Eva Gheltrito, Rebecca Di Giosia e Elisabetta Carle) dove arrivano molti primati personali e buoni posizionamenti nelle staffette cadette.