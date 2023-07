Raccogliere i tappi per aiutare gli altri: l’iniziativa ad Albenga e Villanova

Albenga. Raccogliere i tappi per aiutare gli altri. L’iniziativa – portata avanti dal club Ruote d’Epoca di Villanova d’Albenga, dai Fieui di caruggi di Albenga e Bartolomeo Pizzo del Lions Club Albenga Valle Lerrone e Garlenda – ha un fine benefico autorevole, perché consente di acquistare carrozzine a rotelle e altro materiale per aiutare le persone che ne hanno bisogno.

“Inizialmente – spiegano dal club delle Ruote d’Epoca – pensavamo fosse uno scherzo. Sembrava impossibile trasformare tappi di plastica in beni necessari a persone in difficoltà. E invece è tutto vero. Lo facciamo con orgoglio, perché l’iniziativa continua a centrare obiettivi importanti”. In passato, infatti, carrozzine a rotelle e sedie cosiddette comode erano state donate all’Istituto Domenico Trincheri di Albenga.

Come detto anche i Fieui collaborano nella raccolta dei tappi di plastica: “Vedendo i risultati concreti, sempre più persone ci contattano per consegnarci sacchetti e scatole colme di tappi di plastica che noi portiamo al punto di raccolta di Ruote d’epoca a Villanova – racconta soddisfatto Gianfranco Feroce Radini, referente dei Fieui -. A volte basta davvero poco, un po’ di buona volontà e qualche minuto del nostro tempo per aiutare chi ha bisogno”.

Chi ha l’abitudine di comprare bottiglie o bottigliette in plastica, ma anche bevande in Tetra Pak, se ne ritrova in mezzo ai piedi a migliaia. Che cosa farne? “Conservateli perché sono utilissimi per la nostra iniziativa – sottolinea Augusto Zerbone, presidente del club Ruote d’epoca Riviera dei Fiori di Villanova – Per anni è sembrata una leggenda metropolitana, eppure esiste davvero un modo per aiutare, proprio con i tappi, una serie di iniziative. Se tornano a nuova vita, infatti, i tappi sono in grado di aiutare chi ne ha bisogno e valere anche una piccola fortuna”.

Con un gesto semplice, ovvero svitando il tappo e tenerlo da parte, si possono fare grandi cose. La raccolta aiuta chi è meno fortunato di noi. Ed è proprio questo lo scopo primario per il quale il club Ruote d’epoca Riviera dei Fiori di Villanova e i Fieui di Caruggi hanno deciso di dare vita a questo progetto: raccoglierei tappi e utilizzare i fondi ricevuti per donare una sedia a rotelle per una persona disabile o per una persona anziana.

