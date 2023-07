Quiliano, rinnovato l’accordo di collaborazione tra Comune e CeRSAA

Quiliano. Rinnovato l’accordo di collaborazione fra la Città di Quiliano ed il CeRSAA (Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola della Camera di Commercio di Savona). Lo ha stabilito la Giunta Comunale nella seduta svoltasi il 17 luglio 2023.

Il rapporto fra Quiliano ed il CeRSAA è iniziato diversi anni fa ed è stato concretizzato nel 2020, quando è stato sottoscritto l’accordo di collaborazione avente durata triennale. Il CeRSAA è una struttura della Camera di Commercio Riviere di Liguria che si occupa della ricerca e della sperimentazione in settori importanti per l’agricoltura, tra cui la lotta contro le malattie delle piante coltivate; le nuove specie e colture agricole; le selezioni varietali; le valutazioni circa l’impiego e l’efficacia dei prodotti fitosanitari; le innovazioni di processo e di prodotto nonché della ricerca, dello studio, l’applicazione e la valutazione di nuove tecniche agronomiche. Il CeRSAA dispone di personale tecnico qualificato, che si è sempre reso disponibile a supportare gli impegni e gli obiettivi che si propone la Città di Quiliano.

“Come amministrazione comunale – dichiara il sindaco di Quiliano Nicola Isetta – abbiamo ritenuto opportuno proseguire il rapporto di collaborazione organica e duratura finalizzata a supportare questo Ente nelle scelte tecnico-scientifiche e agronomiche relative alla valorizzazione dell’albicocco e dell’albicocca di Valleggia, oltre che dei prodotti tipici del nostro territorio. Altrettanto importanti sono le iniziative di mitigazione/contenimento dei problemi fitosanitari, di introduzione di strategie e tecniche di produzione adattate alle specifiche necessità della coltura, di crescita e sviluppo delle certificazioni del prodotto e/o dei processi di produzione. Tutto questo lavoro rientra nell’ottica generale di un rilancio e promozione delle tipicità espresse dal territorio quilianese, in una dimensione più ampia e valorizzativa di una vocazione rurale, gastronomica e di apertura ad un’utenza di qualità, seguendo l’esempio di numerosi altri enti locali che hanno saputo mettere in luce le proprie peculiarità locali, intese quali eccellenze, meritevoli di essere conosciute in un ambito più ampio.”

“È dagli anni sessanta del secolo scorso – aggiunge il direttore del CeRSAA Giovanni Minuto – che la nostra struttura lavora per supportare lo sviluppo delle imprese dei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e, più recentemente, agroturistico. Le rinnovate esigenze delle Pubbliche Amministrazioni di intervenire per garantire lo sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio hanno stimolato il CeRSAA a collaborare sempre più strettamente con queste, sia nell’ambito di progettualità Comunitarie (es. Programmi Operativi Interreg), sia regionali (es. Gruppo di Azione Locale “Valli Savonesi”). Con la Città di Quiliano, la collaborazione di lunga data ha consentito lo sviluppo di numerose iniziative e molte nuove si svilupperanno nel prossimo futuro. Il significato di questo lavoro comune e condiviso è dare supporto allo sviluppo imprenditoriale, compatibilmente con le risorse – umane, ambientali ed economiche – del territorio e di condividere con tutti gli interessati le innovazioni scientifiche e tecniche che caratterizzano il settore agricolo e quelli ad esso strettamente connessi”.

Le attività portate avanti grazie alla collaborazione tra Quiliano e CeRSAA:

– Messa in campo di due progetti riferiti al GAL (il Gruppo di Azione Locale – G.A.L. “Valli Savonesi” è costituito da un partenariato pubblico-privato di cui il capofila è la Camera di Commercio per il tramite del CeRSAA): l’area sperimentale di conservazione della biodiversità e valorizzazione dell’Albicocca di Valleggia e il museo del vino, entrambi presso il Parco di San Pietro in Carpignano a Quiliano.

– Attuazione al progetto ”Giardino dei Chinotti”, per valorizzare questo prodotto che è presidio Slow Food. Questo appezzamento di chinotti, primo in Liguria ad essere realizzato con finalità dimostrative e didattiche, è sicuramente l’unico ubicato all’interno di un parco archeologico naturalistico che ha come obiettivo anche quello di ricreare il panorama agrario dei secoli passati.

– Apertura di un tavolo di lavoro fra il CeRSAA ed il frantoio quilianese C.A.T.I. di Via Becchi 6 per la difesa dell’olivo che, oltretutto, ha ottenuto – nel mese di ottobre 2021 – l’autorizzazione a produrre olio certificato DOP “Riviera Ligure”.

– Collaborazione nella redazione di due disciplinari De.Co. (Denominazione Comunale) per prodotti storici e tipici della Città di Quiliano, relativi al “cavolo broccolo di Valleggia” e al “cavolo cappuccio di Valleggia”.

– Partecipazione e direzione di numerosi convegni/iniziative organizzati da/con la Città di Quiliano, tra cui, a titolo di esempio:

– 03/07/2020: Durante la festa dell’Albicocca di Valleggia, incontro pubblico dal titolo “La regina bionda: L’Albicocca di Valleggia, storia e perché di un successo”;

– 02/07/2021: Durante la festa dell’Albicocca di Valleggia, intervento dal titolo “Biodiversità e pratiche culturali dell’Albicocco: cura dei terreni, reimpianti e portainnesti”;

– 30/09/2021: Durante la manifestazione Quiliano Natura, convegno dal titolo “Biodiversità”;

– 21/03/2022: Durante la festa di Ulivagando, intervento dal titolo “Olivicoltura: sfide, prospettive, opportunità di sviluppo economico-territoriale”;

– 11/06/2022: Durante il MusaQ (Music&Street Art Quiliano Contest), intervento dal titolo “Azioni da intraprendere per salvaguardare la Terra”. Tema portante della prima edizione del MusaQ “La fragilità dell’uovo” affrontato da due punti di vista differenti, quello del rapporto fra l’uomo e l’agricoltura e quello dei possibili scenari climatici futuri per la regione Liguria;

– 14/04/2023: Durante la festa di Ulivagando, convegno dal titolo “Dalla strategia europea Farm to Fork alla sostenibilità della filiera oleicola: rischi e opportunità”;

– 30/06/2023: Durante la festa dell’Albicocca di Valleggia, incontro divulgativo dal titolo “Tecniche di gestione degli impianti in relazione alle problematiche fitosanitarie e alle caratteristiche della coltura”.

– Disponibilità e partecipazione nella presentazione del video-documentario di Quiliano nell’ambito del tour “Comuni sostenibili on the road” (visibile al seguente link https://www.youtube.com/watch?v=w7D3Ih_1rmE&t=26s), unico Comune in tutta la Regione Liguria a ricevere la Bandiera di “Comune sostenibile”.

– Partecipazione al tavolo di lavoro sull’Albicocca di Valleggia, presidio Slow Food e prodotto

PAT (Prodotto Agricolo Tipico)