Quiliano presenta due nuovi prodotti De.Co.: “Il cavolo di Valleggia eccellenza agroalimentare”

Quiliano. Due nuovi prodotti tipici locali di Quiliano entreranno a far parte del Registro Comunale De.Co.: il “cavolo broccolo di Valleggia” ed il “cavolo cappuccio di Valleggia”. Lo ha deciso la Giunta comunale nella seduta del 17 luglio 2023. Si tratta di una fase rilevante del percorso di riattivazione delle De.Co. nel territorio locale, avviato dal 2021, a seguito dell’approvazione, da parte del Consiglio comunale, del nuovo Regolamento (quello precedente risaliva al 2007), riaggiornato in base alle richieste della L.R. 11/2018.

In seguito è stato attivato il procedimento finalizzato al riconoscimento dei due cavoli, prodotti nella frazione Valleggia, con il coinvolgimento dell’azienda locale Belfiore, del CeRSAA (centro di Sperimentazione ed Assistenza Agricola) di Albenga e del Comitato comunale De.Co.: questo al fine di elaborare il disciplinare di produzione dei due prodotti agroalimentari tipici del territorio valleggino.

La De.Co. (Denominazione Comunale) rappresenta, infatti, un riconoscimento concesso dalla locale amministrazione comunale ad un prodotto/tecnica di allevamento/di coltivazione/ricette/manifestazioni, in genere strettamente collegato al territorio ed alla sua comunità, senza alcuna sovrapposizione con le denominazioni d’origine vigenti (es. PAT).

Le osservazioni effettuate sul materiale vegetale raccolto presso l’azienda Belfiore e le misurazioni e le valutazioni eseguite presso i campi sperimentali del CeRSAA hanno permesso di verificare che le popolazioni di cavolo broccolo di Valleggia e cavolo cappuccio di Valleggia sono morfologicamente distinguibili da altre popolazioni della stessa specie. Contestualmente all’iscrizione dei due prodotti agroalimentari al Registro Comunale delle De.Co. è stata iscritta anche l’azienda Belfiore, che potrà ora avvalersi del logo De.Co., insieme agli estremi di iscrizione al Registro Comunale, sulle cassette di cavolo broccolo di Valleggia e cavolo cappuccio di Valleggia.

La prossima fase sarà ora quella di procedere all’iscrizione al portale della Regione Liguria; questo obiettivo rappresenta per l’Ente una maggiore promozione dei propri prodotti ed un riconoscimento della De.Co. che fino ad oggi non era presente.

Dichiara, a tale proposito, il sindaco Nicola Isetta: “Si è trattato di un percorso lungo ed impegnativo, ma la soddisfazione di vedere i nostri prodotti riconosciuti come tipici e storici del territorio (la De.Co. richiede almeno 25 anni di presenza sul territorio), ci conferma che, anche questa rappresenta una delle strade giuste da percorrere per far crescere l’interesse attorno al nostro territorio, in un’ottica di turismo sostenibile e conoscibilità dell’offerta globale di Quiliano, anche sotto il profilo gastronomico di qualità. Questo è un’importante obiettivo raggiunto per salvaguardare la memoria delle nostre radici, oltre a valorizzare i nostri prodotti locali. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato nella realizzazione di questo importante traguardo.”