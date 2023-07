Quiliano, nuova gestione per il Parco di San Pietro in Carpignano

Quiliano. Già riaperta da alcuni giorni la gestione del Parco di San Pietro in Carpignano a Quiliano. Nella mattinata di lunedì 3 luglio è stato infatti firmato il contratto in forma pubblica amministrativa con l’affidamento alla società G.Force Srl Unipersonale di Albisola Superiore. Con questa tappa, si conclude la procedura di gara avviata a seguito delle linee di indirizzo approvate, con voto unanime, dal consiglio comunale nella seduta del 27 dicembre 2022.

Nelle prossime settimane è inoltre prevista la riapertura del bar e, nel mese di agosto, del ristorante all’interno del “Ristoro Camilia”. La nuova gestione del Parco sarà inoltre contraddistinta da una maggiore fruizione, anche serale.

Inoltre saranno attivate progressivamente tutte le attività previste dal progetto e dalle linee d’indirizzo approvate dal consiglio comunale. L’aggiudicazione alla società G.Force rappresenta la fase finale della gara, originariamente avviata prima con un bando pubblico, andato deserto. Successivamente è stato attivato dagli uffici un affidamento a trattativa diretta, preceduto da un nuovo avviso pubblico.

Entro il termine di scadenza sono pervenute due candidature, la prima delle quali, dopo una lunga fase di sopralluoghi, richieste agli uffici comunali, negoziazioni e verifiche di ogni tipo, durata due mesi, non ha avuto seguito per rinuncia della società proponente. Nel giro di tre settimane, la candidatura del soggetto secondo classificato è confluita nell’affidamento finale, nella formalizzazione delle polizze e garanzie, e infine nella firma del contratto.

L’intero percorso amministrativo della pratica è stato illustrato con dovizia di particolari dal Sindaco Nicola Isetta, in occasione della seduta del Consiglio Comunale svoltosi il 4 luglio scorso. In tale occasione, rispondendo ad un’interrogazione del capogruppo Rodolfo Fersini (gruppo “Quiliano Domani”), sono state ricostruite puntualmente tutte le fasi della procedura che si è positivamente conclusa con l’affidamento della gestione del Parco alla società G.Force Srl Unipersonale.

Nel frattempo si sono conclusi i lavori lungo la cinta dell’area ludico – sportiva collegati con la problematica della “peste suina”. Inoltre sono iniziate nel perimetro del sito archeologico le importanti opere di valorizzazione e miglioramento della fruizione degli scavi, tramite interventi della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Imperia-Savona, unitamente ai lavori collegati con la realizzazione del Parco Eolico Rocche Bianche, con la realizzazione degli interventi compensativi all’interno del Parco di San Pietro. All’interno di tutti questi lavori sono previsti la realizzazione di un percorso didattico, il recupero e ripristino dell’alberata di cipressi in fregio alla scalinata di accesso alla chiesa, oltre alle piante poste a fondale e alla manutenzione delle stesse per un periodo di 10 anni. Sempre all’interno del Parco sono stati avviati i nuovi lavori relativi al Progetto PSR 2014/2020 (Bando GAL Valli Savonesi – sottomisura 7.04.44 San Pietro EXPERIENCE), finalizzati alla riqualificazione del Parco in chiave culturale, attraverso la creazione di nuovi percorsi museali e didattici.