Questa sera “Notte Arcobaleno” a Celle in vista del Meeting di Atletica

Celle Ligure. Una notte di vigilia per il Meeting Arcobaleno Atletica Europa che aprirà i battenti domani. Questa sera, 18 luglio, una notte ricca di musica, eventi e divertimento. Un’iniziativa voluta dall’Amministrazione che nasce dalla sinergia tra commercianti, ristoratori ed esercenti.

Si parte dalle 19 con musica per tutti in via Boagno. Poi, in vista del 34esimo Meeting Arcobaleno Atletica Europa, seguirà la presentazione degli atleti che gareggeranno da domani.

Dalle ore 21 e 30, al bar Public, Blues Band con il “Tributo a Elvis” ripercorrendo i grandi successi di Elvis Presley da Dont’be Cruel a Moody Blue.

Dalle 22 e 30 e fino all mezzanotte e mezzo, sul molo Crocetta Full Motion Blues Band con Alessandro Nasuti, voce e armonica, Marco Cravero L, chitarra elettrica, Gianka Gilardi, batteria, Damiano Ferrando, basso. Genere blues elettrico, funk, rock – blues.

Negozi, ristoranti aperti e numerose postazioni di street food. Animazione per i più piccoli. Da questa sera alle 19.