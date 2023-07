Pullman precipita fuori strada a Savona, il comandante dei vigili del fuoco: “Persone in salvo la più bella notizia”

Savona. “Le persone in salvo sono la più bella notizia. Ora in corso le lunghe operazioni di recupero del mezzo”. A fare il punto della situazione sul pullman di Tpl precipitato questa mattina in una scarpata, è il comandante provinciale dei vigili del fuoco Giuseppe Di Maria.

In primis, un focus sull’accaduto e sulle condizioni del ferito più grave, l’autista: “Il pullman è finito in una scarpata, nel letto di un torrente e l’autista, sbalzato fuori dal mezzo, era incastrato sotto un pilastro in mattoni. Abbiamo dovuto effettuare una serie di operazioni di intervento per poterlo disincastrare, poi è stato portato sulla strada con una barella ed infine elitrasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, con fratture multiple, per le cure del caso”.

Ma sul bus erano presenti anche altre due persone, due passeggeri: “Un’altra persona che era all’interno del pullman, deambulava tranquillamente seppur con un trauma cranico e anche lui accompagnato in ospedale. Una terza persona, infine, un giovane, è uscito autonomanente dal pullman”.

Sull’intervento: “Abbiamo impiegato tanti mezzi: autogru, autoscala, due autopompe serbatoio e altri mezzi per un totale di 14 persone. Un intervento molto complesso vista la posizione in cui si trovava il pullman e le necessità di disincastrare l’autista plurifratturato ed in condizioni sanitarie abbastanza gravi”.

Ora la rimozione del mezzo incidentato: “Attendiamo una seconda autogru per poter riportare il bus sulla strada. Le operazioni saranno abbastanza lunghe, ma ora siamo in sicurezza perché le persone sono state messe in salvo ed è la più bella notizia”, ha concluso.