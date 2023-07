Psr, l’assessore Piana: “6.500 domande per le misure agro-ambientali”

Liguria. Si avviano a conclusione le fasi di raccolta delle domande per le misure a superficie in merito al bando del Psr varato dalla Regione Liguria con al centro le misure agro-ambientali.

“Ottimo riscontro delle aziende liguri alle nuove misure ambientali adottate – commenta il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana -, e persiste una particolare attenzione a quelle che contribuiscono ai miglioramenti climatici”.

Sono oltre 2.500 le domande di sostegno pervenute per il mantenimento dell’inerbimento nelle colture arboree, per la gestione dei residui di potatura e per la tutela dei paesaggi storici.

“Queste pratiche – aggiunge il vice presidente Alessandro Piana – si affiancano alle oltre 4.000 domande per le misure agro-ambientali e di compensazione al reddito ancora attive sulla programmazione 2014-2022. Gli ettari sottoposti a pratiche colturali rispettose dell’ambiente sono quasi 48.000”.