Protezione civile Ceriale, Nervo: “Mai visto un sindaco trattare così i volontari, impari come ci si comporta quando si amministra”

Ceriale. Piercarlo Nervo, capogruppo di minoranza di “Noi per Ceriale”, interviene in merito al “caso” scoppiato qualche giorno fa nella cittadina rivierasca e che ha visto scontrarsi il sindaco Marinella Fasano ed i volontari della protezione civile.

Nervo, in particolare, replica alle dichiarazioni e precisazioni rilasciate del vice sindaco (con delega alla protezione civile) Luigi Giordano ad IVG.it: “Anche sulla vicenda legata all’increscioso comportamento che il sindaco Marinella Fasano ha avuto nei confronti dei volontari della protezione civile il vice sindaco Giordano Luigi se ‘la canta e se la suona da solo’. Come consigliere comunale ho ricevuto anch’io la nota inviata dai volontari della protezione civile ed avendo saputo, proprio il giorno successivo al ricevimento, che era già stato organizzato un incontro tra i volontari e il sindaco per chiarire quanto accaduto, come gruppo consigliare non ci siamo permessi di fare alcuna dichiarazione ed abbiamo atteso che fosse fatto l’incontro”.

“Credevamo che il sindaco durante l’incontro avesse l’umiltà di chiedere scusa e chiarisse cosa intendeva con la sua dichiarazione: ‘Tanto voi della protezione civile ho già capito come siete, ma se mi incazzo io allora poi vedete’. Perché a differenza di quanto sostenuto dal vice sindaco, secondo cui ‘da chiarire c’era ben poco’, pensiamo che con questa dichiarazione ci fosse qualcosa da chiarire e anche in modo serio. Non ricordo di aver mai visto un sindaco trattare in questo modo persone che fanno volontariato, mettendosi al servizio della comunità, ma forse per il sindaco questo non ha importanza tant’è che le scuse non le ha poste”.

“Sul fatto che i volontari hanno la facoltà di intervenire sia in ambito pubblico che privato è sicuramente una cosa vera, ma solo ed esclusivamente se vi è un’emergenza e non un semplice pozzetto intasato che, come dichiarato dai volontari della protezione civile, dieci minuti dopo che il sindaco aveva richiesto l’intervento (in un’area privata di un condominio da lei amministrato) si è liberato da solo; senza tralasciare che l’atteggiamento tenuto dal sindaco, a mio giudizio, ha una rilevanza penale”.

“Per quanto riguarda sempre la dichiarazione rilasciata dal vice sindaco Luigi Giordano dicendo che il rapporto con la protezione civile è ottimo come testimoniato dal recente acquisto di un mezzo e di un ponte radio per un valore di 50 mila euro, si è dimenticato di precisare che non è cosa dell’amministrazione attuale ma è il frutto del lavoro svolto dalla passata amministrazione in cui lui non aveva la delega alla protezione civile”.

“L’unica cosa su cui mi trovo d’accordo con il vice sindaco è che parlare di queste cose non fa sicuramente bene al paese; ma non è alla minoranza che lo devo dire: si rivolga al sindaco e le spieghi, se è capace, come ci si deve comportare quando si amministra un paese. Sono certo che i volontari della protezione civile per senso civico sapranno andare oltre a quanto accaduto pur rimanendo il fatto che un sindaco non può e non deve assolutamente comportarsi nel modo in cui si è comportata la signora Fasano Marinella, con la quale avremo modo di confrontarci sull’argomento nel prossimo consiglio comunale”.