Pronto soccorso, l’assessore Gratarola: “Prestazioni aggiuntive confermate per tutto il 2023”

Liguria. Il consigliere regionale Stefano Mai (Lega Liguria-Salvinj) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta di riconoscere un aumento salariale alle professioni sanitarie che operano nei pronto soccorso degli ospedali e alle attività collegate.

Il consigliere ha ricordato l’ordine del giorno della Lega approvato all’unanimità nell’ottobre scorso che impegnava la giunta a predisporre misure affinché il personale che opera nei servizi dell’emergenza-urgenza, abbia un aumento della tariffa oraria pari a 100 euro.

“La Liguria, come le altre regioni, vive una fase di criticità che riguarda la carenza di personale dell’emergenza–urgenza. È nota a tutti la difficoltà a reperire personale e più generale delle figure professionali che ruotano nei pronto soccorso per molteplici cause che vanno dalla carenza di vocazione, alle basse tutele legali e alla questione economica. Per quest’ultimo motivo la Lega aveva già presentato un documento per chiedere un incremento salariale” ha dichiarato Stefano Mai, capogruppo della Lega in Consiglio regionale.

“Penso che la politica sia chiamata a dare risposte concrete per cercare in ogni modo di rendere più attrattivo il sistema sanitario che riveste un ruolo indispensabile, imprescindibile. Credo che sia importante gratificare tutti coloro che a vario titolo operano all’interno del sistema dell’emergenza-urgenza. Per questo motivo ho chiesto di aumentare il salario anche a tutti coloro che sono coinvolti in processi operativi ad esso collegati, come per esempio i tecnici di laboratorio”.

L’assessore alla sanità Angelo Gratarola ha ricordato che la legge regionale 13 dell’ottobre 2022 aveva già riconosciuto le prestazioni aggiuntive, previste dal contratto nazionale per gli operatori del comparto, per affrontare la carenza di personale medico nei servizi di emergenza e che anche la successiva legge nazionale 56 del maggio scorso ha previsto, per affrontare la carenza di medici e infermieri nei reparti di emergenza, il ricorso alle prestazioni aggiuntive che, dunque, sono confermate anche per 2023.