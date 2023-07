Promozione, Sestrese e Borzoli uniscono le forze: il campionato perde una protagonista, per colmare l’organico sarà ripescaggio

Genova. Un’unica società al via nel prossimo campionato di Promozione: Sestrese e Borzoli si presenteranno come G.S.D. Sestrese Bor. 1919. Questo sodalizio, a fronte di un calcio dilettantistico in continua evoluzione, permette di guardare al futuro con ulteriori e maggiori ambizioni in termini di organizzazione e strutture, con rinnovate ambizioni di crescita e una progettualità chiara in termini sportivi e sociali. Una nuova struttura societaria che si baserà sulla professionalità, lavoro, lungimiranza, serietà e ambizione.

Già completato tutto l’iter burocratico e approvato ogni passaggio dagli enti preposti, la denominazione verrà ufficializzata in uno dei prossimi Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale della LND Liguria. I nuovi massimi vertici della società sono Cinzia Bardelli, presidente (in foto, già nello stesso ruolo al GSD Borzoli) e Federico Fogli, vicepresidente della società e presidente Area Giovani.

La prima squadra di mister Enrico Valmati inizierà la preparazione lunedì 31 luglio, con l’obiettivo di essere tra le protagoniste nel prossimo campionato di Promozione. Per quanto riguarda l’Area Giovani, il Settore Giovanile partirà nella seconda parte di agosto con diverse squadre subito impegnate nei ritiri pre-campionato nella splendida località di Garessio (Cuneo). La Scuola Calcio impegnata in questi giorni negli Open Day, inizierà a settembre con istruttori qualificati e numeri di valore assoluto ricoprendo un ruolo sociale di primaria importanza.

Da tutta la società un grande “in bocca al lupo” a tutte le componenti della G.S.D. Sestrese Bor. 1919, dirigenza, tecnici, giocatori, che stanno già lavorando da tempo per la partenza di una stagione 2023-2024 piena di incognite a livello generale in termini di nuove normative federali, ma carica di entusiasmo per un futuro ambizioso e ricco di progetti importanti, a partire dai lavori appena iniziati per il totale restyling del “Piccardo” di Borzoli.