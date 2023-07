Promozione, occhi puntati sul girone A: ancora nuovi innesti per Pontelungo, Ceriale e New Bragno

Albenga/Ceriale/Cairo Montenotte. Un’estate all’insegna delle ufficialità di calciomercato. La presentazione dei raggruppamenti in vista della nuova stagione ha delineato un girone A di Promozione che si prospetta come estremamente avvincente ed equilibrato.

Nell’ultimo periodo, tra le squadre più attive sul fronte nuovi arrivi, si segnala la ritrovata vitalità del Pontelungo, squadra pronta a vendere cara la pelle contro chiunque nonostante lo status di neopromossa. Dopo i fuochi di artificio di inizio mercato, la società del presidente Michele Neri ha reso noto di aver ingaggiato in prestito, rispettivamente da Albenga e Finale, i difensori classe 2006 e 2003 Pietro e Tommaso Fazio, due giovanissimi i quali saranno a disposizione di mister Zanardini.

Il tecnico dei granata, sempre per quanto riguarda il reparto arretrato, potrà inoltre ancora contare sul classe 2004 Simone Schiano, anch’egli proveniente in prestito dall’Albenga e già protagonista la scorsa stagione con la casacca del club. Infine, per rinforzare ulteriormente il proprio attacco, il Pontelungo ha svelato di aver tesserato l’attaccante classe 1996 Andrea Caneva, ex tra le altre di Finale, Ceriale e San Francesco Loano.

Sempre a ponente prosegue la campagna di rafforzamento proprio del Ceriale. I biancoblù hanno ufficializzato l’acquisto del classe 2001 Leonardo Ballone, centrocampista proveniente dal Pietra Ligure. “Volevo provare qualcosa di nuovo – ha dichiarato il giocatore ai microfoni del club -. Nonostante l’ambiente Pietra rappresenti molto per me, volevo mettermi in gioco uscendo dalla mia zona di comfort. Arrivo in una società solida e con valori, che ha le stesse mie ambizioni sulla stagione che andremo ad affrontare e non solo. Sono pronto a dare tutto me stesso”.

In conclusione il New Bragno ha annunciato un altro interprete proveniente dal Piemonte: si tratta di Diego Cirio, difensore classe 2003 in arrivo dal Cortemilia, squadra in cui si è formato calcisticamente.