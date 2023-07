Promozione, la Carcarese piazza un altro colpo di mercato: trovato l’accordo con Andrea Della Rossa

Carcare. La Carcarese già da settimane ha raggiunto la soglia dei 22 giocatori della prima squadra, ma il ds Edoardo Gandolfo l’aveva annunciato, se ci fossero state delle ghiotte occasioni sul mercato le avrebbe sfruttate. E così è stato. Alla società valbomidese arriva infatti un giovane di grande talento: Andrea Della Rossa.

Classe 2003 e di ruolo esterno d’attacco, Della Rossa ha iniziato a tirare i primi calci al pallone in squadre genovesi, prima di approdare all’età di 13 anni al Vado. Dopo 4 stagioni l’arrivo in Juniores nazionale, ma il giocatore stupisce mister Matteo Solari che lo vuole anche nella rosa della prima squadra in Serie D, dove esordisce nella stagione 2021-2022, totalizzando due presenze in campionato e due in Coppa Italia. Dato l’impegno con i “grandi”, con la juniores, quella stagione, colleziona solo 16 presenze, ma realizza ben 9 gol, l’ultimo nella gara dei playoff contro il Chieri. Dal Vado passa poi all’Arenzano, in Eccellenza. Qui gioca una stagione ed ora l’arrivo a Carcare.

“Non nego che mi sono arrivate altre offerte, anche da squadre di categorie superiori – rivela Della Rossa – ma ho scelto la Carcarese perché è il progetto che più mi ha spinto emotivamente. Mi hanno convinto diversi fattori: le parole del ds Gandolfo e del dg Abbaldo, la storia di questa società, la bella tifoseria che tutte le domeniche sostiene la squadra e anche il fatto che qui ritrovo degli ex compagni. Non ho quindi esitato ad accettare. Non vedo l’ora di iniziare, sono molto determinato. Spero di toglierci insieme un sacco di soddisfazioni, perché credo fortemente in questo progetto e in questa squadra“.

Commenta il direttore sportivo Gandolfo: “Stavamo monitorando Andrea già dalla passata stagione, poi si era accasato con l’Arenzano. Quest’anno l’abbiamo chiamato e siamo felici abbia accettato con entusiasmo. Lo ringraziamo perché farà degli sforzi logistici per venire fino a Carcare e anche perché aveva diverse offerte anche da categorie superiori. Andrea è un giocatore di grande qualità che penso si possa sposare bene con la filosofia di calcio adottata dalla Carcarese in questi anni, gli auguriamo il meglio e confidiamo nelle sue qualità”.