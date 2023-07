Promozione, doppio colpo in casa Ceriale: il Legino risponde con una giovane conferma

Savona/Ceriale. Una Promozione di altissimo livello. L’indirizzo preso dalla prossima edizione del girone A sembra ormai chiaro: per qualsiasi tipo di obiettivo sarà battaglia e, le outsider, potrebbero essere numerose. La sessione estiva di calciomercato ha sicuramente contribuito all’aumento del tasso tecnico della futura edizione della Promozione.

In tal senso, negli ultimi giorni si segnalano le operazioni portate a termine da Legino e Ceriale. I verdeblù hanno comunicato il prosieguo del rapporto con l’attaccante classe 2004 Matteo Revello, già protagonista la scorsa stagione agli ordini di mister Fabio Tobia. In casa biancoblù invece sono ben due i nuovi innesti: si tratta di Francesco Esposito, esterno classe 2001 dalla buona tecnica ed abilità di corsa, ex tra le altre di Savona, Alassio e Golfo Dianese e di Matteo Luppi, estremo difensore classe 1999.

“Ho scelto il Ceriale perché mi sembra un ambiente formato da gente motivata a far bene – ha dichiarato ai microfoni dei canali social del club Esposito -. Il gruppo è composto da ragazzi giovani che hanno voglia di mettersi in gioco. Sia il mister sia il direttore sono stati determinanti nella mia decisione finale”.

Luppi invece, portiere formatosi nel settore giovanile del Genoa e con oltre 100 presenze in Serie D con le maglie di Union Clodiense, Pavia, Ligorna, Chieri, Vigor Carpaneto e Vado ha rivelato: “Conosco l’ambiente Ceriale da sempre e reputo che possa essere il contesto giusto per continuare a fare bene. Vogliamo toglierci delle soddisfazioni”.