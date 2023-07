Promozione: conferma di peso per il Celle Varazze, bomber piemontese per il Bragno

Va pian piano delineandosi il campionato di Promozione. E quello che emerge è il complessivo aumento del livello generale, sebbene al momento non sembri esserci una “lepre” come il Pietra Ligure dello scorso anno. Quel che è certo è che il Celle Varazze sarà nel novero delle pretendenti al salto di categoria e che queste ultime dovranno sudarsela contro tutte. Basti vedere il Bragno che, partito in sordina, sta creando un organico interessante specialmente davanti.

Le civette di mister Luca Monteforte potranno ancora contare sull’esterno Alessandro Durante. Classe 1997, si parlava di un possibile interesse della Cairese, che avrebbe voluto riportarlo in gialloblù. Per lui, esperienza anche in Serie D con l’Albissola. Il club tiene a rimarcare nel comunicato la volonta di puntare all’Eccellenza.

L’obiettivo del Bragno è mantenere la categoria. Ma a un totem dell’attacco come Di Martino, il club ha affiancato l’esterno Pizzolato, ex Aurora con un passato nel settore giovanile del Savona e nella Cairese, e – ultimo in ordine di tempo – l’attaccante Goran Jovanov. Per lui, ben 16 goal nello scorso campionato di Prima Categoria giocato con la formazione piemontese del Canelli. Classe 1998, si dice un gran bene di lui in quanto in grado di sapere dialogare bene con i compagni fornendo assist oltre ai goal.