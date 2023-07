Promozione, Ceriale. Brignoli: “Presi giovani importanti. Un ex ha provato a portarci via giocatori”

Si preannuncia un campionato di Promozione molto competitivo e il Ceriale vuole farsi trovare pronto. Il mercato è stato abbastanza movimentato. La costante sarà la guida tecnica, anche in questa stagione affidata a mister Davide Brignoli. Il tecnico ha elogiato il lavoro del club lasciandosi per una volta andare a una “stoccata” nei confronti di un ex.

Mister, un giudizio sul mercato?

I nuovi arrivi sono ottimi prospetti che abbiamo fortemente voluto, giovani ma già con campionati importanti nelle gambe. Siamo completi in tutti i reparti con giocatori molto duttili che possono ricoprire molti ruoli comunque se ci fossero delle occasioni non ce le faremmo scappare.

Non è stata però una sessione “facile” stando a quanto trapelato dalle parole di Sansalone in diretta su Ivg.it?

Avevamo iniziato a guardarci in giro subito dopo la fine del campionato perché sapevamo che quattro ragazzi avrebbero smesso altri 2 avevano detto che si sarebbero fermati ed invece si sono tirati indietro, si vede che ormai le parole o le strette di mano non valgono più, un’altro ci deve ancora dare una risposta da giugno se andrà o no a Tenerife per lavoro e ci si è messo anche un giocatore, con noi lo scorso anno, che ha provato a fare mercato da noi ed a portarci via giocatori di nostra proprietà. Posso dire che è stato un lavoro eccezionale quello del direttore e sicuramente la nostra amicizia ci ha molto aiutato in questa sessione di mercato.

Obiettivi? Lo scorso anno ci sono stati alti e bassi…

Dobbiamo continuare il lavoro iniziato lo scorso anno ma non cadendo negli stessi errori, bisognerà aspettare i tanti giovani che ci saranno e trovare l’amalgama dopo così tanti cambi. Vogliamo migliorare rispetto allo scorso anno e sicuramente punteremo a qualcosa di importante.