Prima Categoria: Luca Crovella saluta la Spotornese: “Due anni meravigliosi”

“Inizio dicendo grazie, grazie per questi due anni meravigliosi fatti di tantissime emozioni e soddisfazioni, ma purtroppo anche di qualche delusione. Se dovessi pensare a maggio, mai avrei pensato di essere qua a scrivere queste parole, a scrivere i saluti alla mia squadra. Saluti sinceri, fatti con il cuore e, non nego, con qualche lacrima perché non è mai facile andare via dopo tutto quello che si è costruito”.

Luca Crovella, difensore e capitano della Spotornese, saluta con un sentito messaggio social il club dove ha militato nelle ultime due stagioni. Annate ricche di successi, dalla promozione in Prima Categoria alla finale playoff persa contro il Pra’ FC al primo anno nel campionato superiore.

“Mi mancheranno le solite abitudini, i pranzi e tutte le emozioni che si dividono tutte insieme nel bene e nel male – continua Crovella – Un ringraziamento a tutte le persone che in questi anni mi hanno consigliato, supportato e ascoltato. Ai miei compagni che sono venuti a salutarmi e ringraziarmi per questo tempo passato insieme”.

Termina anche il percorso con il settore giovanile: “Ma un ringraziamento speciale va sicuramente ai bambini, grazie per avermi fatto rivivere il calcio come passione con la spensieratezza che solo voi potete avere. Grazie perché mi avete confermato che il calcio deve essere questo, divertiremo e passione e non, come pensano alcuni, fatto di soldi e complotti”.

Non è però un addio al calcio giocato: “Sono arrivato alla consapevolezza che il mio viaggio con questa bellissima maglia sia arrivato al capolinea, conscio di aver dato me stesso, andando a volte contro tutti e tutto. Ho sempre giocato per amore, l’amore per il calcio e il lavoro di squadra, per crescere con una maglia che ho stimato e rispettato fine alla fine. È giusto alla nostra età, avere stimoli nuovi , voler provare a rimettersi in gioco con altre persone e intraprendere nuovi percorsi. Per questo auguro a chi prenderà la mia eredità da capitano il meglio e di compiere un grande successo storico per questa società, riuscendo a portare la fascia e la squadra il più in alto possibile”.