Prima Categoria, Andora. Lupo: “Rattalino di categoria superiore”, Rattalino: “Gioco d’attacco”

Il nuovo corso societario dell’Andora si è presentato ieri. Il nuovo presidente Aga ha dato le chiavi della parte sportivo al direttore sportivo Simone Lupo, ex attaccante tra i più prolifici della regione, e a mister Simone Rattalino.

Il direttore sportivo Lupo s0ttolinea l’ambizione della nuova proprietà intenzionata a lasciare in fretta la Prima Categoria e a rilanciare il settore giovanile: “C’è grande entusiasmo e c’è voglia di costruire qualcosa di importante. Abbiamo costruito la squadra da zero. Per quanto forti, alcuni giocatori sono andati via perché c’era bisogno di un cambio radicale. Ho collaborato con il mister. Non sarà facile subito perché gruppo nuovo. Siamo ambiziosi. Lo staff capitanato da mister Rattalino è uno staff preparato. Per me è la prima volta come dirigente, sono entusiasta. Vogliamo ricostruire il settore giovanile che ha quasi rischiato di sparire.

Idee chiare da parte di mister Rattalino: “Abbiamo cercato di formare un gruppo pronto. Lo scorso anno per alcuni ruoli c’era abbondanza e viceversa. Il vuoto di comunicazione tra squadra e società è stato colmato dalla presenza di Simone Lupo. Vogliamo fare un calcio propositivo con una squadra di carattere. Per farlo bisogna lavorare tanto, abbiamo nelle corde la possibilità di fare un buon campionato, in attesa di sapere come sarà il girone. La squadra è un mix di giovani e di esperti. Abbiamo alcuni classe 2005/2006 dallo scorso anno in prima squadra. Dovrà diventare una consuetudine.

“A mister Rattalino – aggiunge Lupo – dico che ha una grande occasione per far emergere i suoi lavori. Mi ha allenato e lui non ha nulla da invidiare a tecnici di categorie più alti. Non ha bisogno di carica, gli faccio l’in bocca al lupo, può dare una svolta alla nostra città”.

“In Simone – chiude Rattalino – ho trovato un dirigente che ha lavorato bene. La nostra singergia deve continuare per fare il meglio possibile. Dipendiamo uno dall’altro. L’armonia è un po’ mancata lo scorso anno e tutto l’ambiente ne ha risentito”.